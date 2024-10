بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی ( لیست 10 صرافی برتر ایران)

امروزه تعداد زیادی صرافی ارز دیجیتال آنلاین مشغول به فعالیت هستند که هر کدام از آن ها مزایا و معایب به خصوص خود را دارند.

بر اساس مزایا و معایبی که در مورد هر یک از صرافی ها مطرح می شوند، می توان آن ها را رتبه بندی و بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی را انتخاب کرد.

آگاهی از ویژگی های صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و مزایا و معایب آنها، از این جهت اهمیت دارد که اولین گام برای ورود به دنیای کریپتو و شروع خرید و فروش رمزارز در این بازار پرهیاهو محسوب می شود.

اگر شما نیز قصد انتخاب بهترین برنامه ارز دیجیتال ایرانی را دارید، پیشنهاد می کنیم که تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

در ادامه، به معرفی ده صرافی برتر ارز دیجیتال‌ در ایران پرداخته و ویژگی های منحصر به فرد، مزایا و معایب هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

لیست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی

با در نظر گرفتن معیارهای سنجش انتخاب بهترین صرافی خرید و فروش ارز دیجیتال، لیستی از صرافی های معتبر ایرانی را در اختیار شما قرار داده ایم.

هر یک از بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای خرید و فروش رمزارزها باید شامل ویژگی هایی مثل امنیت، پشتیبانی 24 ساعته، سرعت و امنیت باشند. لیست بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی :

صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج

صرافی نوبیتکس

صرافی بیت پین

صرافی والکس

صرافی سرمایکس

صرافی آبان تتر

بیت 24

او ام پی فینیکس

برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی می توانید به راهنمای زیر مراجعه نمایید.

نام صرافی تعداد ارز امنیت کارمزد احراز هویت اپلیکیشن فیوچرز سرعت پشتیبانی اوکی اکسچنج 700 بالا 0.1% الی 0.11% ✅ اندروید / iOS ❌ بالا 24 ساعت نوبیتکس 198 بالا 0.35% ❌ اندروید / iOS ✅ بالا 24 ساعت بیت پین 275 متوسط 0.35% ✅ اندروید/ وب ❌ متوسط 24 ساعت والکس 130 بالا 0.35% ❌ اندروید / iOS ✅ بالا 24 ساعت سرمایکس 700 متوسط 0.3% ❌ اندروید ❌ متوسط 24 ساعت او ام پی فینیکس 300 پایین 0.35% ✅ اندروید ❌ متوسط 24 ساعت آبان تتر 400 بالا 0.3% ❌ اندروید / iOS ❌ بالا 24 ساعت بیت 24 625 بالا 0.07% ✅ اندروید / iOS ❌ بالا 24 ساعت

معتبرترین صرافی ارز دیجیتال ، صرافی اوکی اکسچنج

صرافی اوکی اکسچنج را می توان به واسطه خدمات ارزنده ای که در طول سالیان فعالیت خود به کاربران داخل کشور عرضه کرده است، بهترین صرافی ارز دیجیتال‌ ایرانی دانست.

اوکی اکسچنج از سال ۱۳۹۶ در بازار ارزهای دیجیتال فعال بوده و امروزه بیش از یک میلیون کاربر در این صرافی مشغول به معامله هستند؛ چنین محبوبیتی را می توان گواهی بر اعتبار بالای این صرافی دانست.

یکی از نکات جالب در مورد صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج، دانش بنیان بودن آن است.

استفاده از تکنولوژی‌ های روز و آخرین دستاورد ها در حوزه خدمات مالی، باعث شده تا اوکی اکسچنج به عنوان یک صرافی دانش بنیان شناخته شود.

مجموع تمامی این ویژگی ها، سبب شده اند تا اوکی اکسچنج را بتوان بهترین صرافی ارز دیجیتال‌ برای ایرانیان دانست.

مزایای صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج

صرافی اوکی اکسچنج به عنوان یکی از بهرین صرافی های خرید و فروش ارز دیجیتال دارای مزایای زیادی است. این مزایا عبارتند از:

پشتیبانی از بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال‌ متنوع

سرعت بالا و انجام معاملات به صورت آنی

دارای اپلیکیشن اندروید و iOS با محیط کاربری ساده و کاربردی

استفاده از بهترین تکنیک های امنیتی جهت حفاظت از اطلاعات کاربران به عنوان یک صرافی امن ایرانی

لیست کردن سریع توکن های تازه ازجمله توکن های ایردراپ های تلگرامی

بهره گیری از بیش از ۷۰ پشتیبان برای پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران

فراهم کردن ابزارهای معاملاتی پیشرفته

ثبت نام و احراز هویت سریع

معایب صرافی آنلاین اوکی اکسچنج

بهترین راه برای شناسایی معایب یک صرافی، مراجعه به نظراتی است که برای آن به ثبت رسیده اند.

صرافی اوکی اکسچنج با این که امن ترین صرافی ارز دیجیتال‌ شناخته می شود، خالی از عیب نبوده و می توان نقاط ضعف آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.

برای مثال، این صرافی باوجود ارائه گستره وسیعی از ابزارهای معاملاتی، هنوز امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم نکرده است؛ البته اغلب صرافی های ارز دیجیتال‌ ایرانی بخاطر ریسک بالای این نوع معاملات و احتمال از دست رفتن دارایی، قابلیت مارجین را به کاربران خود عرضه نمی کنند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس

یکی دیگر از صرافی های معتبر ایرانی مورد تایید پلیس فتا، صرافی نوبیتکس است. صرافی ارز دیجیتال‌ آنلاین نوبیتکس از سال ۱۳۹۶ تاکنون فعال بوده و سابقه خوبی را از خود به جا گذاشته است.

مزایا صرافی نوبیتکس

· پشتیبانی از ۱۹۸ ارز دیجیتال‌ (که البته این مقدار در قیاس با سایر صرافی های ایرانی متوسط محسوب می شود)

· ارائه اپلیکیشن اندروید و iOS

· پوشش ابزارهای معاملاتی مختلف برای تریدرهای باتجربه

معایب صرافی‌ نوبیتکس

· احتمال بروز مشکلات امنیتی در سطح عضویت ۱ بخاطر عدم اجبار احراز هویت تصویری

· عدم ارائه پشتیبانی تلفنی ۲۴ساعته

عدم ارائه آموزش های کافی برای کاربران

صرافی والکس

یک صرافی معتبر ایرانی دیگر که فعالان بازار ارزهای دیجیتال می توانند از خدمات آن بهره مند شوند، صرافی والکس است.

این صرافی ارز دیجیتال، از سال ۱۳۹۷ در بازار رمزارزها حضور داشته و خوشبختانه توانسته است عملکرد خوبی را از خود نشان دهد.

مزایای صرافی والکس

احراز هویت سریع و بدون دردسر

پشتیبانی آنلاین و تلفنی به صورت ۲۴ساعته

ارائه اپلیکیشن اندروید و وی اپلیکیشن iOS

امکان خریدوفروش آنی و خریدوفروش به صورت حرفه ای در بازار معاملات

معایب صرافی والکس

محدودیت در ابزارهای معاملاتی

ارائه تنها ۱۵۰ ارز دیجیتال که در مقایسه با سایر رقبا مقدار کمی است.

صرافی سرمایکس

یکی دیگر از صرافی هایی که در لیست صرافی های مجاز ارز دیجیتال قرار داشته و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است، سرمایکس است.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی سرمایکس از سال ۱۳۹۶ تاکنون فعالیت کرده است اما در ابتدا، این صرافی ارزجو نام داشت و سپس در سال ۱۴۰۰ به سرمایکس تغییر نام پیدا کرد.

مزایای صرافی سرمایکس

محیط کاربری ساده و قابل فهم

ارائه بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال

امکان معامله به دو سبک متفاوت

دارای کیف پول داخلی

معایب صرافی سرمایکس

امکانات و ابزارهای معاملاتی کم

عدم واریز وجه ریالی به صورت آنی

صرافی آبان تتر

صرافی آبان تتر در سال ۱۳۹۷ توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

افرادی که به دنبال صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان هستند، می توانند از خدمات این صرافی معتبر ایرانی بهره مند شوند.

مزایای صرافی آبان تتر

پوشش بیش از ۴۸۰ ارز دیجیتال

ارائه اپلیکیشن برای اندروید و iOS

انجام احراز هویت در کمتر از ۵ دقیقه

معایب صرافی آبان تتر

تنوع پایین سبک های معاملاتی

محیط کاربری ضعیف تر نسبت به سایر رقبا

صرافی او ام پی فینیکس

اگر به دنبال بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز دیجیتال هستید، صرافی او ام پی فینیکس یکی دیگر از گزینه های خوب برای انجام معاملات در بازار رمزارزها محسوب می شود.

این صرافی ارز دیجیتال از سال ۱۳۹۹ تاکنون فعال بوده و توانسته به واسطه قابلیت های متنوع، کاربران زیادی را به خود جذب کند.

مزایای صرافی او ام پی فینیکس

محیط کاربری جذاب و متفاوت

دارای اپلیکیشن اندروید، iOS و وب اپلیکیشن

ارائه آموزش های مختلف برای درک نحوه کارکرد بخش های مختلف صرافی

امکان معامله به صورت سریع، تعهدی و سود و زیان

معایب صرافی او ام پی فینیکس

سابقه کمتر نسبت به سایر صرافی های فعال

ارائه حدود ۱۲۰ ارز دیجیتال که نسبت به سایر صرافی ها بسیار کمتر است.

صرافی رمزینکس

یکی دیگر از ده صرافی برتر ارز دیجیتال در ایران که از سال ۱۳۹۶ تاکنون مشغول فعالیت است، رمزینکس نام دارد.

این صرافی بیش از ۲۰۰ متخصص را به کار گرفته تا بتواند بهترین بستر معاملاتی را برای مشتریان خود فراهم کند.

مزایای صرافی رمزینکس

محیط کاربری خوب

پشتیبانی ۲۴ساعته به صورت آنلاین و تلفنی

ارائه اپلیکیشن برای اندروید و iOS

امنیت بالا در انجام معاملات

معایب صرافی رمزینکس

پوشش تعداد ۱۳۰ رمزارز که صرافی ارز دیجیتال رمزینکس را به یکی از محدودترین صرافی های ایرانی تبدیل کرده است

عدم ارائه قابلیت معامله تعهدی

صرافی بیت ۲۴

از دیگر صرافی های ارز دیجیتال مورد تایید پلیس فتا که در سال ۱۳۹۸ افتتاح شده است، می توان به بیت ۲۴ اشاره کرد.

این صرافی دانش بنیان با ایجاد بستری امن و ساده، قصد دارد تا به جایگاه بهترین صرافی ایرانی دست پیدا کند.

مزایای صرافی بیت ۲۴

محیط کاربری ساده و قابل فهم

عرضه اپلیکیشن اندروید و iOS

پوشش بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال

