سام بیات؛ ایرانی که بهترین وکیل سال 2024 شد!

از پشتکار شبانه‌روزی تا ستاره شدن در عرصه ی مهاجرت

اودیسه‌‌ی سام بیات در اوایل دهه 1970 با مهاجرت او از ایران به کانادا آغاز شد. بیات از سال 1992 به عنوان یک چهره‌ی برجسته‌ی حقوقی، در زمینه مهاجرت کاری مشغول به فعالیت بوده است. روحیه پیشرو او باعث شد تا اولین شرکت حقوقی کانادایی در خاورمیانه را در سال 1993 تأسیس کند، شرکتی که عنوان خدمات حقوقی بیات (BLS) را یافت و با دفاتری در سراسر جهان، مشغول به فعالیت شد.

رویکرد بدیع سام بیات در اجرای قانون

آنچه سام بیات را متمایز می کند رویکرد خلاقانه و بدیع او به قانون است. او رویاهای موکلان خویش را در محدوده‌های قانونی پیش می‌راند و همیشه در تلاش برای دستیابی به نتایج ایده‌ال برای مشتریان خود به جای رضایت دادن به راه‌حل‌های قابل قبول است. این فلسفه‌ی فکری، هزاران مشتری موفق و راضی را برای او به ارمغان آورده است و به عنوان یک وکیل برجسته و یک انتخاب برتر شهرت زیادی را برای او رقم زده است. برای کسانی که به دنبال افزایش تحرک بین المللی هستند، گروه حقوقی بیات یک انتخاب حرفه‌ای و دقیق است.

تسلط عمیق در تمامی امور مهاجرتی

سام بیات فقط یک وکیل نیست. او یک مشاور حکیم با درک عمیق از پویایی های فرهنگی و شخصی متنوع است. اعتبار سام بیات به عنوان وکیل پایه یک کبک با بیش از سی سال تجربه در زمینه مهاجرت، قابل توجه است. بیات به عنوان رئیس سابق و معاون هیئت وکلای کانادا(بخش بین الملل) در کبک خدمت کرده و مدرس حقوق بین الملل در دانشگاه کنکوردیا در مونترال نیز بوده است.

در سال 1993، بیات با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات مهاجرت به کانادا از خاورمیانه، یک دفتر کوچک در دبی راه اندازی کرد. امروزه، BLS یک شرکت حقوقی بین‌المللی است که به دلیل تخصص خود در قوانین مهاجرت شرکتی/تجاری، سرمایه‌گذاری/بانکداری، دریایی و مهاجرت تجاری مشهور است. BLS با دفاتری در امارات متحده عربی، کانادا، فرانسه، گرجستان، ترکیه، لبنان، سنت کیتس و نویس، و کشورهای مشترک المنافع دومینیکا، موقعیت استراتژیکی برای ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان دارد.

نویسنده‌ای خلاق و مدیری حرفه‌ای

سام بیات، نویسنده ای خلاق است و کتاب های تاثیرگذاری در مورد قوانین مهاجرت کانادا نوشته است، از جمله:

All You Need to Know About Moving to Canada 2000

Canada after September 11: Immigration and Settlement

و مجموعه دو جلدی او با نام «Canada’s immigrants, heroes and countrymen» بینشی عمیق درباره زندگی مهاجران در کانادا ارائه می دهد. علاوه بر این، بیات مشارکت گسترده‌ای در مجموعه " Corporate Business Immigration " داشته است و در زمینه مهاجرت تجاری و قوانین شهروندی فعالیت های تئوریک ارزنده‌ای دارد.

سام بیات، امید بخش مهاجران ایرانی

کسب جایزه بین المللی برند و پرستیژ و جایزه بین المللی بهترین وکیل سال توسط سام بیات، گواهی بر تعهد تزلزل ناپذیر او به پیشرفت است. او از طریق گروه حقوقی بیات، همچنان به راهنمایی افراد در زمینه قوانین مهاجرت می‌پردازد. روایت زندگی سام بیات، فقط روایت یک موفقیت حرفه ای نیست، بلکه روایتی از درخشش یک مهاجر ایرانی در عرصه مهاجرت است. سام بیات در حالی که مشتریان خود را به سمت افق های جدید هدایت می کند، در دنیای حقوقی نقش برجسته ای دارد و راه را برای آینده ای بهتر، روشن می‌کند.

