برنامه سفر 4 روزه به سوئیس

در قلب اروپا، جایی که کوه‌های آلپ سر به فلک کشیده و برف‌های ابدی بر قله‌هایشان خودنمایی می‌کنند، سوئیس، گویی تابلویی نقاشی شده از دست هنرمند طبیعت است. دریاچه‌های فیروزه‌ای، دره‌های سرسبز و مناظر خیره کننده، این سرزمین را به بهشتی برای طبیعت‌گردان تبدیل کرده است. شهرهای تاریخی با معماری‌های باشکوه و خیابان‌های سنگفرش شده، قلعه‌های باستانی که حکایت از روزگار سلحشوران و شوالیه‌ها دارند، و موزه‌هایی که پر از گنجینه‌های هنری و علمی هستند، همگی در کنار هم، سفری به اعماق تاریخ را برایتان رقم می‌زنند.

شما میتوانید برای سفر به سوئیس که بسیار مناسب بهار وتابستان است، با تور سوئیس همراه شوید. همچنین برای سفر انفرادی، میتوانید ابتدا دیدنی ها و جاذبه های سوئیس را بررسی کنید و برنامه سفر مناسبی را بنویسید. در نظر داشته باشید بهتر است قبل از سفر رزرو هتل سوئیس را انجام دهید.

برنامه سفر سوئیس روز اول :

ورود به زوریخ، بزرگترین شهر سوئیس وگشت و گذار در خیابان بانهوف، مرکز تاریخی شهر و برای صبحانه می‌توانید به یکی از کافه‌های معروف در خیابان بانهوف مانند Café Pfistern یا Confiserie Sprüngli بروید. صبحانه در سوئیس، وعده‌ای مهم و دلچسب است که با نان تست شروع می‌شود. مانند نان تست زاپف (Zopf)، نان بافته شده‌ی سوئیسی که می‌تواند انتخابی خوشمزه برای صبحانه باشد. اگربه دنبال یک صبحانه مغذی و سالم هستید، مایسل( گرانولای سوئیسی با جو دوسر، آجیل، میوه‌های خشک و دانه‌ها) و Birchermüesli، نوعی فرنی جو دوسر با شیر، ماست، میوه و آجیل، که سرشار از فیبر و پروتئین هستند را سفارش دهید. از کلیسای جامع فراومونستر نیز بازدید کنید. برای صرف ناهار می‌توانید به رستوران Old Swiss House بروید که غذاهای سنتی سوئیسی مانند فوندو و راکلت را سرو می‌کند. بعد از ظهر با قطار از زوریخ به شهرلوسرن بروید و از جاذبه های آن دیدن کنید از جمله پل چوبی کاپل‌بروک، برج آب وبازدید از Lion Monument، مجسمه سنگی شیر غمگین که به یاد سربازان سوئیسی کشته شده در انقلاب فرانسه ساخته شده است. در مرکز فرهنگی و کنگره لوسرن KKL Luzern در کنار دریاچه لوسرن میتوانید از برنامه های مختلفی مانند کنسرتها، اپرا، باله و نمایش‌های مختلف لذت ببرید. هتل Hotel des Balances در مرکز شهر لوسرن با چشم‌انداز زیبایی از رودخانه Reuss گزینه مناسبی برای اقامت شماست.

اگر برای سفرهای اروپایی مشتاق هستید، میتوانید با تورهای ترکیبی اروپا که شامل کشورهای مختلف میشود نیز استفاده کنید. از بهترین تورهای اروپایی دیگر که امکان سفر به سوئیس را فراهم میکند، میتوان به تور ترکیبی فرانسه سوئیس نیز اشاره کرد.

برنامه سفر سوئیس روز دوم :

با تله‌کابین به کوه پیلاتوس بروید این مسیر حدود 30 دقیقه طول می‌کشد و مناظر خیره‌کننده‌ای از آلپ را ببینید. در بالای قله، فعالیت‌های مختلفی مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و سورتمه‌سواری وجود دارد.برای ناهار، به رستوران پیلاتوس کالم Pilatus-Kulm در بالای قله پیلاتوس بروید. این رستوران غذاهای سوئیسی سنتی مانند رستی (یک غذای سیب‌زمینی رنده شده) و فوندو پنیر را ارائه می‌دهد.سپس به اینترلاکن سفر کنید شهری کوچک در کوه‌های آلپ است که به عنوان بهشت زمستانی و تابستانی شناخته می‌شود. در تابستان، می‌توانید از فعالیت‌های مختلفی مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، چتربازی و قایقرانی لذت ببرید. در زمستان، می‌توانید در کوه‌های اطراف اسکی و اسنوبرد سواری کنید.همچنین جشنواره‌های مختلفی مانند جشنواره موسیقی کلاسیک و جشنواره جاز در اینتر لاکن برگزار میشود که میزبان اجراهایی از ارکسترها و نوازندگان مشهور سراسر جهان است.

برنامه سفر سوئیس روز سوم :

با قطار به سمت گریندل‌والد روستایی زیبا در دامنه کوه ایگر بروید. این روستا به خاطر مناظر خیره‌کننده و فعالیت‌های مختلف در فضای باز مشهور است. با تله‌کابین به First رفته، جایی که می‌توانید از مناظر پانوراما و فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و اسکی روی چمن لذت ببرید. برای خنک شدن در یک روز گرم از غار یخ First که در تمام طول سال باز است دیدن کنید. برای صرف ناهار، به رستوران Berghaus First در بالای First بروید و ازغذاهای سوئیسی سنتی لذت ببرید.از فعالیتهای تفریحی و سرگرم کننده این منطقه لذت ببرید : پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری در مسیر یخی آلپاین Aletsch Glacier، بزرگترین یخچال طبیعی در آلپ بامناظرخیره‌کننده‌ای از کوه‌ها و یخچال‌ها. گشت وگذار با قایق در دریاچه زیبای Brienz که در پای کوه Brienzer Rothorn واقع شده است. میتوانید در گریندل‌والد بمانید. هتل‌ها و اقامتگاه‌های مختلفی در این روستا وجود دارد.

برنامه سفر سوئیس روز چهارم:

سفر به شهر برن، برن پایتخت سوئیس و یکی از زیباترین شهرهای اروپا است. مرکز تاریخی شهر برن میراث جهانی یونسکو است و به خاطر خیابان‌های سنگفرش شده، طاق‌های قرون وسطایی و چاه‌های آب‌نما معروف است.در این شهر از برج Zytglogge، نماد شهر برن با یک ساعت نجومی پیچیده و کاخ Bundeshaus ، محل استقرار پارلمان سوئیس دیدن کنید. برای ناهار، به رستوران Lötschbergstube بروید که در مرکز تاریخی شهر برن واقع شده است. در مرکز خرید W&O با طیف گسترده‌ای از مغازه‌ها ،خرید کنید و سوغاتی برای عزیزانتان تهیه کنید. بعد از ظهر از موزه تاریخ طبیعی برن دیدن کنید. این موزه دارای مجموعه‌های گسترده‌ای از تاریخ طبیعی، از جمله دایناسورها، حیوانات و گیاهان است. حالا زمان خداحافظی از این سرزمین زیبا فرا رسیده است. چمدان‌هایتان پر از سوغاتی و خاطرات خوش است و قلبتان سرشار از عشق به سوئیس. با هر قدم که به خانه نزدیک‌تر می‌شوید، خاطرات خوش ین سفر در ذهنتان مرور می‌شود.

هتل های 5 ستاره لوکس در سوئیس

گراند هتل زوریخ Grand Hotel Zurich :

یکی از مشهورترین هتل‌های سوئیس در قلب شهر زوریخ، ارائه دهنده اتاق‌ها و سوئیت‌های لوکس با چشم‌اندازهای خیره‌کننده شهر.

هتل سوئیس هوف برن Swissôtel Hotel Bern :

واقع در مرکز شهر برن با معماری تاریخی و موقعیت عالی. ارائه دهنده اتاق‌ها و سوئیت‌های مجلل با چشم‌اندازهای شهر.

هتل لوگران بلوو Le Grand Bellevue :

واقع در گشتاد با فضای سنتی و اتاق‌ها و سوئیت‌های مجلل با چشم‌اندازهای کوهستان. مجهز به رستوران میشلان‌ستاره، اسپای مجلل و مرکز تناسب اندام.

مراکز تفریحی بزرک در سوئیس

یوروپارک Europa-Park : بزرگترین پارک تفریحی نزدیکی مرزآلمان و سوئیس واقع شده است. این پارک با داشتن بیش از 100 ترن هوایی، نمایش و جاذبه، برای تمام سنین و سلیقه‌ها مناسب است.

ماجراجویی لند Adventurelan : پارک تفریحی روباز در شهر برن که دارای ترن هوایی، سرسره‌های آبی، استخر و سایر فعالیت‌های تفریحی است.

پارک مینیاتور : Swiss Miniaturپارک تفریحی روباز در نزدیکی لوگانو که دارای مدل‌های مینیاتوری از مشهورترین جاذبه‌های سوئیس مانند پل کاپل و قلعه شیللون است.

مراکز خرید ورستوران‌های لوکس سوئیس

مرکز خرید لوکس "بونگنی-گریدر" (Bongenie-Grieder) با سابقه‌ای بیش از 130 سال به عنوان معروفترین و بزرگترین مرکز خرید برن شناخته می‌شود.

بان‌هوف‌اشتراسه Bahnhofstrasse : مشهورترین خیابان خرید زوریخ و یکی از گران‌قیمت‌ترین خیابان‌های جهان است.

رو دو رون Rue du Rhône : خیابان اصلی خرید ژنو که به "خیابان شانزه‌لیزه ژنو" نیز معروف است. در این خیابان، بوتیک‌های برندهای لوکس مانند دیور، دولچه و گابانا، ورساچه و سن لوران را پیدا می‌کنید.

