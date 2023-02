فولاد هرمزگان توانایی ثبت رکوردهای بالاتر را دارد

در همین زمینه با رئیس ذوب کوره و LF، کارشناس کوره قوس، کارشناس متالورژی ثانویه و کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی شرکت فولاد هرمزگان گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:

عباسعلی براهیمی، رئیس ذوب کوره و LF:

کارکنان واحد ذوب با خلاقیت و نوآوری خود طرح‌هایی را به‌صورت مبتکرانه در این واحد اجرا کردند که برایند آن افزایش بهره‌وری و سرعت تولید و کاهش زمان توقفات بود. از دیگر پارامترهایی که برای کاهش زمان و افزایش تولید به کار گرفته شد، بهره‌وری نیروی انسانی و انگیزه بالای آن‌ها و همپوشانی کردن بسیاری از فعالیت‌ها در یک توقف کلی بوده است. خوشبختانه با همدلی، هم‌افزایی، هم‌فکری و کار گروهی تمامی کارکنان از طریق بهبود مستمر و حاکم شدن تفکر کایزن توانستیم رکوردهای متعددی را در سال جاری بر جای بگذاریم.

مهدی سبزواری، کارشناس کوره قوس

مهدی سبزواری، کارشناس کوره قوس:

ثبت چهار رکورد پیاپی، پنج رکورد ماهانه و دو رکورد روزانه تولید در فولاد هرمزگان در سال جاری با همت همه مدیران و کارکنان شرکت به دست آمد. در فروردین‌ماه و همچنین از شهریور تا آذرماه شاهد رکوردشکنی در تولید محصول نهایی بودیم. خوشبختانه آخرین رکورد ماهانه تولید محصول در فولاد هرمزگان به میزان 155 هزار و 622 تن بود. همچنین دو رکورد تولید روزانه نیز در آذرماه به ثبت رسید که موفق به افزایش تناژ تولید از 6 هزار و 593 تن به 6 هزار و 625 تن شدیم و با ارتقای این رکورد، در همین ماه، 6 هزار و 772 تن را در یک روز ثبت کردیم.

علاوه بر رکوردهای فوق با هماهنگی و تلاش همه‌جانبه همکاران توانستیم به یک دستاورد درخشان دیگر در شرکت دست‌یابیم و آن کاهش زمان در Tab to Tab بود. به‌طوری‌که در دی‌ماه زمان 60 دقیقه در این زمینه به ثبت رسید. این در حالی است که رکورد قبلی در این زمینه 64 دقیقه بود و این زمان برای فولادسازی بسیار شگفت‌انگیز و قابل‌توجه است. چنین دستاوردهایی باعث می‌شود در فولاد هرمزگان بتوانیم به رکوردهای بیشتر و اهداف متعالی سازمان دست‌یابیم.

حیدر جاوید، کارشناس متالورژی ثانویه:

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در رابطه با افزایش میزان تولید ماهانه صورت گرفت. افزایش سرعت تولید بود. برای دستیابی به این هدف، موفق به کاهش زمان‌های در اختیار تولید شدیم. این زمان‌ها شامل Power On time و Power Off time می‌شود. کاهش این دو زمان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش میزان تولید به شمار می‌رود. کارکنان فولادسازی توانستند زمان Power On را از طریق انجام فعالیت‌ها و اقدامات استراتژیک کاهش دهند. از اهم این اقدامات می‌توان به بهبود مستمر فرایند تولید مذاب، افزایش حجم کوره‌های قوس، کاهش مصرف انرژی و کاهش هوای نفوذی به داخل کوره‌ها و … اشاره نمود. همچنین در رابطه با زمان Power Off نیز اقداماتی توسط کارکنان صورت گرفت که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش زمان‌های آماده‌سازی و زمان‌های اضطراری تولید اشاره کرد. بنابراین کاهش این زمان‌ها به همراه مدیریت توقفات یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید بوده است.

شایان‌ذکر است یکی از اقدامات خلاقانه‌ای که در جهت کاهش توقفات جمع‌آوری سرباره کوره‌ها در واحد ذوب صورت گرفت، از طریق سیستم تغییر فرم سرباره و کاهش دمای سرباره خروجی از کوره انجام شد. با انجام صحیح این اقدام ابتکاری، درصورتی‌که محدودیت‌های انرژی باعث توقف اجباری تولید نشوند، می‌توان ظرفیت اسمی شرکت را حدود 200 هزار تن افزایش داد. باید توجه داشته باشیم جهت اجرای صحیح این اقدام نوآورانه نیازمند بهبود شرایط ایمن از طریق ایجاد فشار مثبت در اتاق‌های کنترل هستیم که بایستی در اولویت اقدامات سازمان قرار گیرد.

ایوب گودرزی کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی:

مدیریت کنترل نرخ مصارف، کاهش مصرف انرژی کوره‌های قوس الکتریکی، کاهش مصرف الکترود کوره‌ها، کاهش نرخ مصارف مواد اولیه و مصرفی فولادسازی، افزایش راندمان آهنی کوره‌های قوس الکتریکی و… از اقدامات و دستاوردهایی بودند که در راستای افزایش سرعت و میزان تولید شرکت فولاد هرمزگان از طریق تعریف اقدامات و شاخص‌های استراتژیک تعریف شدند.

با اقداماتی که انجام شد، ظرفیت تولید محصول در فولاد هرمزگان همچنان قابلیت افزایش خواهد داشت. این رکوردها با همدلی، هم‌افزایی و کار گروهی حاصل‌شده‌اند که با توجه به تداوم این تفکر و روحیه در میان کارکنان، قطعاً در ماه‌های آتی بازهم شاهد افزایش تولید و ثبت رکوردهای دیگر خواهیم بود.

عباسعلی براهیمی، رئیس ذوب کوره و LF در پایان با اشاره به هماهنگی بسیار خوب میان کارکنان حوزه بهره‌برداری گفت: با همکاری و حمایت‌های معاونت بهره‌برداری شرکت و مدیریت فولادسازی و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این رکوردها به دست آمد و امیدواریم بازهم شاهد افزایش رکوردها و درخشش فولاد هرمزگان در میان فولادسازان کشور در همه ابعاد سازمانی باشیم.

انتهای پیام/