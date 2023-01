بیانیه‌ی مطبوعاتی شرکت کیا که از طرف دفتر این شرکت در امارات متحده عربی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته به شرح زیر است:

«شرکت کیا مطلع گردید که شرکت کوشا خودرو مستقر در تهران، ایران (بعنوان شرکت خودرویی و بازرگانی)، مدعی است نماینده و توزیع کننده رسمی کیا بوده و برنامه خود را جهت واردات خودروهای کیا به صورت عمومی اعلام کرده است.

به اطلاع عموم می‌رساند کیا هیچ گونه رابطه قراردادی با کوشا خودرو نداشته و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. همچنین کیا به کوشا خودرو هیچ حق یا اختیاری برای واردات یا فروش خودروهای این شرکت و ارائه هرگونه خدمات پس از فروش یا خدمات مشتری، یا انجام هرگونه فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی در مورد کیا یا هر یک از محصولات آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران (از کیا یا از هیچ توزیع کننده کیا) اعطا نکرده است.

شرکت کیا این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده و در تلاش است تا اقدامات لازم را جهت حفظ حقوق مالکیت خود انجام دهد.»

MEDIA STATEMENT

Notice of Koosha Khodro Company’s violation of

Trademark of Kia Corporation

Tehran, Iran, December 2022 – Kia Corporation has been made aware that Koosha Khodro Company, Tehran, Iran — an automobile and trading company — is claiming to be a registered Kia distributor and have publicly advertised their intention to import Kia automobiles.

We would like to inform the public that Kia has no contractual relationship of any kind with Koosha Khodro nor does it have any intention to do so in the foreseen future. Furthermore, Kia has not granted Koosha Khordro any right or authority to import or sell Kia automobiles from Kia directly or from any Kia distributor; to provide any after sale service or customer service; or to perform any marketing or advertisement activities regarding Kia or any of its products, in any territory within the Islamic Republic of Iran

.Kia has notified the Ministry of Industry, Mine and Trade of this issue and is working to take the necessary actions to protect its property rights

انتهای پیام/