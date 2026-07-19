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مهدی حریری در گفتگو با ایلنا:

آراد گروپ فعال در تمامی حوزه های آرایشی و بهداشتی

آراد گروپ فعال در تمامی حوزه های آرایشی و بهداشتی
کد خبر : 1815395
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مدیرعامل مجموعه آراد گروپ گفت: ما در تمامی حوزه ها از جمله بخش بهداشتی، عطریات، اکسسوری، بهداشت دهان، محصولات تخصصی پوستی و محصولات کودک و مادر فعال هستیم.

مهدی حریری، مدیرعامل مجموعه آراد گروپ در گفتگو با ایلنا درخصوص فعالیت های این مجموعه گفت: ما از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را شروع کردیم. در ابتدا دو برند داشتیم؛ اکسسوری مو و ادکلن های فیکورس. اکنون با یازده برند فعالیت می‌کنیم و هدف ما افزایش برندها است. فعالیت ما بیشتر در زمینه آرایشی و بهداشتی است و پخش آن را در سراسر کشور داریم.

او ادامه داد: تمام محصولات ما در کارخانه‌های خودشان تولید میشوند و این برای من از نظر پشتیبانی، موجودی و ارتقا کالا بسیار مهم است. 

وی افزود: ما در تمامی حوزه ها از جمله بخش بهداشتی، عطریات، اکسسوری، بهداشت دهان، محصولات تخصصی پوستی و محصولات کودک و مادر فعال هستیم.

حجم ویدیو: ۷.۷۱M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۴۴ دانلود ویدیو
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