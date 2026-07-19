قیمت رقابتی و سود کم عامل پیشرفت نانو برفینه است (ویدیو)

رحیم طاهری، مدیرعامل شرکت نانو برفینه در گفتگو با ایلنا درباره فعالیت های این مجموعه گفت: نانو برفینه از سال ۱۳۸۷ تولید خود را آغاز کرده است. ما در این مجموعه ۳۲ قلم کالا را تولید می‌کنیم که شامل ؛ مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، شامپو ها و وازلین است.

طاهری درخصوص اعتماد مشتری ها به برند نانو برفینه گفت: ما روز به روز به کیفیت و تکنولوژی محصولات اضافه میکنیم و هرچقدر کیفیت بالاتر باشد، بازخورد بهتری را از مشتریان دریافت می‌کنیم.

طاهری در ادامه افزود: قیمت رقابتی و سود کم باعث پیشرفت مجموعه ما بوده است.

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