رحیم طاهری در گفتگو با ایلنا:
قیمت رقابتی و سود کم عامل پیشرفت نانو برفینه است (ویدیو)
مدیرعامل شرکت نانو برفینه گفت: ما روز به روز به کیفیت و تکنولوژی محصولات اضافه میکنیم و هرچقدر کیفیت بالاتر باشد، بازخورد بهتری را از مشتریان دریافت میکنیم.
رحیم طاهری، مدیرعامل شرکت نانو برفینه در گفتگو با ایلنا درباره فعالیت های این مجموعه گفت: نانو برفینه از سال ۱۳۸۷ تولید خود را آغاز کرده است. ما در این مجموعه ۳۲ قلم کالا را تولید میکنیم که شامل ؛ مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، شامپو ها و وازلین است.
طاهری درخصوص اعتماد مشتری ها به برند نانو برفینه گفت: ما روز به روز به کیفیت و تکنولوژی محصولات اضافه میکنیم و هرچقدر کیفیت بالاتر باشد، بازخورد بهتری را از مشتریان دریافت میکنیم.
طاهری در ادامه افزود: قیمت رقابتی و سود کم باعث پیشرفت مجموعه ما بوده است.