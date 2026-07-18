تمرکز بر کیفیت هدف ما است (ویدیو)

سینا تقی زاده، مدیرعامل شرکت افرا گل کاسپین در گفتگو با ایلنا در خصوص فعالیت های این مجموعه گفت: پیشینه شرکت ما به سال ۱۳۱۳ یعنی حدود ۹۲ سال پیش بازمی‌گردد، این شرکت در ابتدا دارویی بوده و مواد آرایشی و بهداشتی مانند لوسیون ها را تولید می‌کرد و اکنون هم ما همان فعالیت را انجام می دهیم اما بخش دارویی شرکت تقریبا جمع شده است .

وی افزود: ما محصولات آرایشی و بهداشتی مانند ماسک مو ، محصولات پوستی و مراقبت از مو و بادی میس که در دسته عطریات است را تولید می‌کنیم.

تقی زاده با اشاره به اینکه بیشتر محصولات ایرانی باکیفیت هستند، بیان کرد: ما بازار هدف خود را کمی تغییر داده و روی بازار هدف خاص کار کردیم و محصولاتی را با کیفیت و قیمت بالا تولید کردیم زیرا بازار ما به گونه ای بود که قیمت برای آن بخش مهم نبود، بنابراین تفاوت ما با دیگر برندها این است که سعی کردیم کیفیت را دوبرابر کنیم و روی آن متمرکز شویم.

انتهای پیام/