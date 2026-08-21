بازداشت چند تن در روسیه به اتهام تلاش برای حمله به تاسیسات راهبردی
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد هشت نفر را به اتهام تلاش برای حمله به تاسیساتی در استان مسکو با استفاده از ۳۵ پهپاد و به دستور نهاد اطلاعاتی اوکراین بازداشت کرده است.
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد هشت نفر را به اتهام تلاش برای حمله به تاسیساتی در استان مسکو با استفاده از ۳۵ پهپاد و به دستور نهاد اطلاعاتی اوکراین بازداشت کرده است.
روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه امروز -جمعه- با انتشار بیانیهای اعلام کرد این نهاد طی ژوئیه «تلاش سرویس اطلاعاتی اوکراین برای حمله به یک تاسیسات راهبردی دفاعی» در استان مسکو را خنثی کرده است.
بنابه اعلام این نهاد، قرار بود در جریان این حمله از ۳۵ پهپاد مجهز به مواد منفجرهای استفاده شود که از اتحادیه اروپا قاچاق شده بود.