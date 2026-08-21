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بین الملل ۳۰ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱:۴۹

بازداشت چند تن در روسیه به اتهام تلاش برای حمله به تاسیسات راهبردی

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد هشت نفر را به اتهام تلاش برای حمله به تاسیساتی در استان مسکو با استفاده از ۳۵ پهپاد و به دستور نهاد اطلاعاتی اوکراین بازداشت کرده است.