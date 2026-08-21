به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع چین امروز -جمعه- خبر داد که قرار است نیروی هوایی این کشور و نیروی هوایی امارات در شهر هوتان در شمال غرب این کشور رزمایش «سپر شاهین ۲۰۲۶» را برگزار کنند.

این وزارتخانه توضیح داد که این رزمایش از اواخر اوت جاری آغاز می‌شود و تا نیمه سپتامبر، ادامه دارد و شامل شبیه‌‌سازی‌‌های فرماندهی، آموزش‌‌های پروازی، تمرین‌های نظامی واقعی با مشارکت یگان‌های ترکیبی خواهد بود.

وزارت دفاع چین توضیح داد که این، چهارمین رزمایش سپر شاهین محسوب می‌شود و هدف آن تقویت توانمندی‌های تاکتیکی یگان‌های حاضر و تعمیق روابط و همکاری‌های عملی میان ارتش‌های چین و امارات است.

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