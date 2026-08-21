خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران به حل مشکلات کمکی نمی‌کند

چین: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران به حل مشکلات کمکی نمی‌کند
کد خبر : 1828536
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین، تاکید کرد که کشورش هرگونه اقدام آمریکا علیه کشورهای حامی ایران را غیرقانونی می‌داند و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به حل مشکلات کمکی نمی‌کند.

به گزارش روسیا الیوم، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، تاکید کرد که کشورش هرگونه اقدام آمریکا علیه کشورهای حامی ایران را غیرقانونی می‌داند.

 لین جیان در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اظهارات ‌وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش فشار بر کشورهای حامی ایران، بار دیگر تاکید کرد که چین با تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد و توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده، مخالف است.

وی افزود که پکن از تمامی طرف‌های مربوطه می‌خواهد که مسئولانه عمل و مسائل را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز