چین: تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه ایران به حل مشکلات کمکی نمیکند
سخنگوی وزارت خارجه چین، تاکید کرد که کشورش هرگونه اقدام آمریکا علیه کشورهای حامی ایران را غیرقانونی میداند و تحریمها و فشارهای اقتصادی به حل مشکلات کمکی نمیکند.
به گزارش روسیا الیوم، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، تاکید کرد که کشورش هرگونه اقدام آمریکا علیه کشورهای حامی ایران را غیرقانونی میداند.
لین جیان در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره افزایش فشار بر کشورهای حامی ایران، بار دیگر تاکید کرد که چین با تحریمهای یک جانبه غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد و توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده، مخالف است.
وی افزود که پکن از تمامی طرفهای مربوطه میخواهد که مسئولانه عمل و مسائل را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.