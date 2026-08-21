خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریابکوف:

آمریکا آمادگی خود را برای ‌گفت‌وگوی سازنده با روسیه نشان داده است

آمریکا آمادگی خود را برای ‌گفت‌وگوی سازنده با روسیه نشان داده است
کد خبر : 1828485
لینک کوتاه کپی شد.

به یک دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور آماده شنیدن پیشنهادهای جدید در مورد چگونگی دستیابی به توافق در مورد درگیری اوکراین است.

به گزارش ا‌یلنا به نقل از رویترز، به یک دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور آماده شنیدن پیشنهادهای جدید در مورد چگونگی دستیابی به توافق در مورد درگیری اوکراین است، اما هرگونه پیشنهادی باید منعکس کننده ‌واقعیت‌های موجود‌ باشد.

«سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای ‌‌گفت که ایالات متحده آمادگی خود را برای «گفت‌وگوی سازنده» و «درک موضع روسیه» نشان داده است.

وی به این خبرگزاری گفت: «در این مرحله، مهم‌تر این است که واشنگتن تا چه حد قادر است بر تصمیمات رژیم کیف و حامیان اروپایی آن که هنوز رویای ‌شکست استراتژیک‌ روسیه را در سر دارند، تأثیر بگذارد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز