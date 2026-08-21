ریابکوف:
آمریکا آمادگی خود را برای گفتوگوی سازنده با روسیه نشان داده است
به یک دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور آماده شنیدن پیشنهادهای جدید در مورد چگونگی دستیابی به توافق در مورد درگیری اوکراین است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، به یک دیپلمات ارشد روس گفت که این کشور آماده شنیدن پیشنهادهای جدید در مورد چگونگی دستیابی به توافق در مورد درگیری اوکراین است، اما هرگونه پیشنهادی باید منعکس کننده واقعیتهای موجود باشد.
«سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبهای گفت که ایالات متحده آمادگی خود را برای «گفتوگوی سازنده» و «درک موضع روسیه» نشان داده است.
وی به این خبرگزاری گفت: «در این مرحله، مهمتر این است که واشنگتن تا چه حد قادر است بر تصمیمات رژیم کیف و حامیان اروپایی آن که هنوز رویای شکست استراتژیک روسیه را در سر دارند، تأثیر بگذارد.»