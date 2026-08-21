عبور ۷ کشتی از تنگه هرمز در روز گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، در بحبوحه تداوم عدم اطمینان درباره مذاکرات میان آمریکا و ایران، تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز در روز پنجشنبه به شدت کاهش یافته به طوری که تعداد کشتی‌های باری عبوری در مقایسه با روز قبل آن، به نصف رسیده است.

داده‌های شرکت کپلر نشان داد که در روز پنجشنبه تنها ۷ کشتی از این تنگه عبور کردند در حالی که شمار این کشتی‌ها در روز چهارشنبه ۱۴ کشتی بوده است.

کپلر توضیح داد که در روز گذشته ۴ کشتی وارد این گذرگاه دریایی شدند و ۳ کشتی آن را ترک کردند.

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