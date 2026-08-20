به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، گاگان دیپ باکشی، ژنرال بازنشسته هندی گفت توافق اخیر ترکیه، عربستان و پاکستان در مکه، معادلات منطقه‌ای جدیدی ایجاد کرده و برای دهلی‌نو یک «نگرانی جدی» محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه پاکستان در محاسبات امنیتی هند گفت: «ما به ایران شیعه در کنار خود نیاز داریم، زیرا پاکستان اصلی‌ترین نگرانی امنیتی ماست.» به گفته او، اگرچه چین تهدید اصلی هند محسوب می‌شود، پاکستان نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی این کشور است.

باکشی با مقایسه تهدید ایران برای اسرائیل و تهدید پاکستان برای هند، اظهار داشت ایران حتی یک بمب هسته‌ای ندارد، اما پاکستان دارای زرادخانه هسته‌ای قابل توجهی است. او با انتقاد از تمرکز اسرائیل بر ایران گفت نگرانی مشابهی درباره تسلیحات هسته‌ای پاکستان مشاهده نشده است.

ترکیه و پاکستان؛ ائتلافی فراتر از توافق‌های رسمی

این ژنرال بازنشسته همچنین از روابط نظامی نزدیک آنکارا و اسلام‌آباد ابراز نگرانی کرد و مدعی شد ترکیه در جریان درگیری اخیر هند و پاکستان، از اسلام‌آباد حمایت نظامی کرده است.

او مدعی شد ترکیه حدود هزار پهپاد در اختیار پاکستان قرار داده و نیروهای متخصص ترک نیز در مقر نیروی هوایی پاکستان به آموزش و بهره‌برداری از این پهپادها کمک کرده‌اند.

باکشی همچنین اعزام یک ناو جنگی ترکیه به بندر کراچی در جریان درگیری را نشانه دیگری از نزدیک شدن روابط امنیتی دو کشور دانست.

با وجود این، وی درباره توان ترکیه برای مداخله مستقیم در جنگ احتمالی هند و پاکستان ابراز تردید کرد و گفت فاصله جغرافیایی، مانع مهمی برای چنین اقدامی است. او حتی مدعی شد نیروی دریایی هند قادر است هر ناوگان ترکیه‌ای را که برای کمک به پاکستان حرکت کند، هدف قرار دهد.

پیام صریح به اسرائیل: هند منافع خود را قربانی نمی‌کند

بخش مهمی از اظهارات باکشی خطاب به اسرائیل بود. او گفت هند اسرائیل را «دوست» خود می‌داند، اما حاضر نیست منافع امنیتی و اقتصادی‌اش را با خواسته‌های تل‌آویو هماهنگ کند.

وی درباره فشار احتمالی اسرائیل برای فاصله گرفتن هند از ایران گفت: «نمی‌توانید از ما بخواهید به دلیل جنگ شما با ایران، منافع خود را قربانی کنیم.»

به گفته این ژنرال بازنشسته، ایران برای هند صرفا یک شریک سیاسی نیست، بلکه از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی اهمیت دارد. دسترسی به نفت ایران و امکان پالایش و صادرات آن، یکی از این منافع است.

باکشی همچنین ایران را مسیر مهم دسترسی هند به آسیای مرکزی و افغانستان دانست و تأکید کرد دهلی‌نو نمی‌تواند این مسیرهای زمینی را صرفاً به دلیل جنگ ایران و اسرائیل کنار بگذارد.

در مجموع، این ژنرال بازنشسته معتقد است هرچه همکاری ترکیه و پاکستان نزدیک‌تر شود و ائتلاف‌های منطقه‌ای جدید شکل بگیرد، اهمیت روابط هند با ایران برای مهار فشارهای امنیتی و حفظ مسیرهای اقتصادی و ترانزیتی دهلی‌نو نیز بیشتر خواهد شد.