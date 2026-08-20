به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که امروز- پنجشنبه- تحریم‌های جدیدی علیه حزب‌الله اعمال می‌کند و این گروه را بار دیگر در چارچوب یکی از اختیارات مرتبط با تروریسم، به‌عنوان «تروریست جهانی به‌طور ویژه تعیین‌شده» معرفی خواهد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده است حزب‌الله به دلیل آنچه «خدمت به نظام ایران تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران» خوانده شده، مشمول این تصمیم شده است.

یک مقام آمریکایی نیز مدعی شده است هدف از این اقدام، ثبت و برجسته‌سازی ادعای واشنگتن درباره فعالیت حزب‌الله در راستای منافع ایران و ارتباط آن با نیروی قدس است.

تحریم حزب‌الله در کنار تشدید فشار بر ایران

مقام آمریکایی تأکید کرده است تحریم‌های جدید حزب‌الله از اقدامات تازه واشنگتن علیه ایران جداست؛ اقداماتی که آمریکا همزمان با تشدید فشار اقتصادی بر تهران در حال آماده‌سازی آنهاست.

آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۰۱ حزب‌الله را تحت همین سازوکار تحریم کرد و این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود نیز قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۱۰ فرد را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و آنها را به انتقال و جابه‌جایی پول نقد برای حزب‌الله متهم کرده است.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است روز دوشنبه آینده درباره بسته تحریمی جدید علیه ایران توضیح خواهد داد؛ بسته‌ای که آن را «شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ» توصیف کرده است.

تحریم‌های جدید نشان می‌دهد واشنگتن در کنار فشار مستقیم بر اقتصاد ایران، تلاش می‌کند شبکه مالی و ارتباطات منطقه‌ای تهران را نیز هدف قرار دهد و هزینه حمایت از گروه‌های همسو با ایران را افزایش دهد.

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