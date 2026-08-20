وزیر خارجه لبنان: ادامه حضور سفیر ایران با تصمیم حاکمیتی بیروت در تضاد است
وزیر خارجه لبنان با تأکید بر لزوم اجرای تصمیم دولت این کشور درباره سفیر ایران، گفت ادامه حضور سفیر ایران در لبنان با یک «تصمیم حاکمیتی لازمالاجرا» در تضاد است؛ موضعی که نشاندهنده ادامه تنش دیپلماتیک میان بیروت و تهران است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، امروز- پنجشنبه- مدعی شد ادامه حضور محمدذضا شیبانی، سفیر ایران در این کشور با تصمیمی حاکمیتی که «هیچ استثنا یا مصالحهای نمیپذیرد» مغایرت دارد. اعتبار روادید شیبانی نیز قرار است ۲۴ اوت به پایان برسد.
رجی تأکید کرد بازگشت روابط میان دو کشور به مسیر عادی، از اجرای تصمیم دولت لبنان از سوی تهران آغاز میشود و مقامهای ایرانی باید به تصمیمات حاکمیتی بیروت احترام بگذارند.
رجی همچنین با ادعای دخالت ایران در امور داخلی لبنان، از مقامهای ایرانی خواست از اظهارنظر درباره مسائل داخلی این کشور خودداری کنند و سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی را در همین چارچوب ارزیابی کرد.
لبنان در مارس گذشته موافقت خود با پذیرش شیبانی بهعنوان سفیر ایران را پس گرفت و او را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. بیروت همچنین به وی مهلتی برای ترک خاک لبنان داد و سفیر خود در تهران را برای رایزنی فراخواند؛ اقداماتی که نشاندهنده تشدید اختلافات میان دو کشور بود.
حزبالله: توافق چارچوبی با اسرائیل شکست خورده است
همزمان، فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزبالله در پارلمان لبنان، اسرائیل را به ادامه حملات علیه جنوب لبنان متهم کرد و از دولت بیروت خواست توافق موسوم به «چارچوب» با اسرائیل را پایانیافته اعلام کرده و از مذاکرات خارج شود.
این فراکسیون با متهم کردن اسرائیل به کشتار، تخریب مناطق مسکونی و ویران کردن روستاها و جادهها، عملکرد دولت لبنان را نیز مورد انتقاد قرار داد و آن را به کوتاهی در انجام مسئولیتهای سیاسی، حاکمیتی و دیپلماتیک متهم کرد.
این گروه با اشاره به کشته شدن ۱۱ نفر در دو شهرک «انصار» و «دیرالزهرانی» در جنوب لبنان، از جمله ۶ عضو یک خانواده، خواست دولت لبنان مسیر مذاکره با اسرائیل را کنار بگذارد و پایان توافق چارچوبی را اعلام کند.
توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل ۲۶ ژوئن گذشته با میانجیگری آمریکا امضا شد و بر اساس آن، قرار بود اسرائیل بهتدریج از مناطق اشغالی لبنان عقبنشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود و سلاح گروههای مسلح، از جمله حزبالله، جمعآوری شود.
مقامهای لبنانی میگویند حملات اسرائیل به لبنان از ۲ مارس گذشته تاکنون هزاران کشته و زخمی برجا گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. در همین مدت، ارتش اسرائیل علاوه بر حفظ حضور خود در بخشهایی از جنوب لبنان، در جریان عملیات اخیر تا عمق بیش از ۱۰ کیلومتری خاک این کشور پیشروی کرده است.
همزمانی تشدید اختلاف دیپلماتیک بیروت و تهران با ادامه حملات اسرائیل و اختلافات داخلی لبنان درباره نحوه برخورد با اسرائیل، نشان میدهد این کشور همزمان با چند بحران سیاسی و امنیتی درگیر است.