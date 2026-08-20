چرخش موضع حزب عمران خان؛ «تحریک انصاف» آماده آشتی با ارتش پاکستان شد
حزب «تحریک انصاف» پاکستان در موضعی تازه از آمادگی برای کاهش تنش با ارتش این کشور خبر داده است؛ چرخشی که میتواند یکی از طولانیترین و شدیدترین منازعات سیاسی پاکستان را وارد مرحله جدیدی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ذوالفقار بخاری، از نزدیکترین دستیاران عمران خان، نخستوزیر پیشین و زندانی پاکستان و سخنگوی حزب تحریک انصاف، اعلام کرد که خان در صورت آزادی وارد تقابل با ارتش یا ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش، نخواهد شد.
بخاری گفت اگر عمران خان آزاد شود، اقدامی انجام نخواهد داد که به کشور آسیب بزند و تأکید کرد حزب تحریک انصاف باید برای منافع پاکستان از تشدید رویارویی با ارتش خودداری کند.
او درباره احتمال آشتی با فرمانده ارتش گفت عاصم منیر میتواند «دست آشتی» به سوی عمران خان دراز کند.
این اظهارات پس از آن مطرح شده که دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان از زندان به بیمارستان را صادر کرده است؛ اقدامی که به گفته رویترز، همزمان با آن، نشانههایی از تغییر لحن حزب تحریک انصاف در قبال ارتش دیده میشود.
پایان تقابل با ارتش؟
حزب تحریک انصاف طی سالهای گذشته در صف مقدم اعتراضات علیه ارتش پاکستان قرار داشته است. هواداران عمران خان، عاصم منیر را مسئول زندانی شدن نخستوزیر پیشین در سال ۲۰۲۳ میدانند؛ اقدامی که پس از تشدید اختلافات میان خان و رهبری نظامی پاکستان رخ داد.
عمران خان نیز پیشتر مواضع تندی علیه فرمانده ارتش اتخاذ کرده و او را «از نظر روانی بیثبات» خوانده بود.
اما اظهارات اخیر بخاری یکی از صریحترین نشانهها از احتمال تغییر رویکرد تحریک انصاف و حرکت این حزب به سمت مصالحه با ارتش محسوب میشود.
بخاری گفت: «اگر فرض کنیم عمران خان فردا آزاد شود، او هیچ اقدامی انجام نخواهد داد که عملاً به کشور آسیب بزند.»
او افزود: «این به معنای ورود به درگیری با نهاد نظامی یا فرمانده ارتش نیست. ما باید زخمهای خود را مدیریت کنیم و بر احساس درد خود مسلط باشیم و این شرایط را به خاطر منافع کشور تحمل کنیم.»
این موضعگیری میتواند زمینه را برای کاهش تنش میان دو طرف و آغاز گفتوگو درباره آینده سیاسی عمران خان فراهم کند؛ هرچند هنوز مشخص نیست که خود عمران خان تا چه اندازه با این رویکرد موافق است.
ارتش و دولت سکوت کردند
رویترز اعلام کرده است که دولت پاکستان و ارتش این کشور تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر درباره سخنان بخاری پاسخ ندادهاند.
ارتش پاکستان پیشتر همواره تأکید کرده که در سیاست دخالت نمیکند و دولت نیز موضع خود را بر این اساس اعلام کرده که پروندههای عمران خان ماهیتی قضایی دارند و در اختیار دادگاهها هستند.
با این حال، تغییر لحن حزب تحریک انصاف میتواند نشانهای از تلاش این جریان برای خروج از بنبست سیاسی و کاهش تنش با قدرتمندترین نهاد سیاسی ـ نظامی پاکستان باشد؛ روندی که در صورت تأیید و همراهی شخص عمران خان، میتواند معادلات سیاسی این کشور را وارد مرحله تازهای کند.