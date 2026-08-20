به گزارش ایلنا، اسکات بسنت در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» گفت کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران موفق خواهد بود و واشنگتن قصد دارد با اعمال فشار حداکثری، نظام سیاسی ایران را به سمت فروپاشی سوق دهد.

بسنت از برنامه آمریکا برای ایجاد آنچه «بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ‌شده در تاریخ جهان» خواند، خبر داد و گفت واشنگتن در حال هماهنگی با کشورهای دیگر برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران است.

او در عین حال مدعی شد تشدید تحریم‌ها می‌تواند نیاز آمریکا به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را کاهش دهد. به گفته وی، واشنگتن تلاش می‌کند با قطع مسیرهای اقتصادی و محدود کردن منابع مالی ایران، هزینه‌های تقابل مستقیم را کاهش دهد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین کشورهای طرف معامله با ایران را تهدید کرد و گفت هر کشوری که با وجود تحریم‌های آمریکا به تجارت با تهران ادامه دهد، با اقدامات واشنگتن مواجه خواهد شد.

بسنت همچنین مدعی شد تشدید تحریم‌ها توان ایران برای حمایت از نیروهای همسو و انجام اقدامات منطقه‌ای از طریق آنها را کاهش خواهد داد.

چین هم در تیررس تحریم‌ها؟

بسنت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن چین در چارچوب اقدامات جدید آمریکا علیه ایران، از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت برخی مذاکرات بهتر است محرمانه باقی بماند.

با این حال، او در ادامه به تنگه هرمز اشاره کرد و مدعی شد واشنگتن اطمینان دارد همه کشورها، از جمله چین، خواهان بازگشایی این آبراه راهبردی هستند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد روز دوشنبه در یک نشست خبری، جزئیات اقدامات جدید واشنگتن علیه ایران را تشریح خواهد کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ هشدار داد هر کشوری که «هر نوع حمایت حیاتی» از ایران ارائه کند، با پیامدهای اقتصادی مواجه خواهد شد.

مواضع اخیر مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد واشنگتن در حال آماده‌سازی دور تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه ایران است؛ فشاری که بر خلاف ادعاهای معمول درباره هدف قرار دادن صرفا فعالیت‌های اقتصادی، این بار به‌صراحت از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا با هدف قرار دادن ساختار سیاسی ایران و ایجاد زمینه برای فروپاشی آن توصیف شده است.

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