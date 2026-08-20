ارمنستان به دنبال عادیسازی روابط با آذربایجان و ترکیه
ارمنستان برنامه دارد تا روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه را عادیسازی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،بر اساس سندی که امروز -پنج شنبه- منتشر شد، ارمنستان قصد دارد روابط خود را با آذربایجان و ترکیه طبق برنامه دولت برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۱ که توسط نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور ارائه شده، عادیسازی کند.
در مورد آذربایجان، طبق برنامهای که پیش از بحث در پارلمان ارمنستان رونمایی شد، دولت این کشور قصد دارد به کار خود در مورد تعیین مرزهای مشترک دو کشور ادامه دهد و با امضای پیمان صلح و سایر توافقنامههای قانونی مربوطه، صلح را نهادینه کند.
دولت ارمنستان همچنین قصد دارد به عنوان بخشی از تلاشها برای توسعه روابط دوجانبه، ارتباطات بین جامعه مدنی و جوامع تجاری در ارمنستان و آذربایجان را گسترش دهد.
در مورد ترکیه، دولت ارمنستان قصد دارد روابط دیپلماتیک با آنکارا برقرار کرده و مرز زمینی بین دو کشور را، از جمله با راهاندازی حداقل دو نقطه مرزی مدرن، باز کند.
این برنامه همچنین خواستار احیا و گسترش زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و دیجیتال بین ارمنستان و ترکیه است.