در هماهنگی با قطر برای کاهش تنش در منطقه هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر امروز -پنج شنبه- یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر برگزار کرد.

عبدالعاطی در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «هماهنگی روزانه‌ای بین مصر و قطر برای کاهش تنش و تقویت دیپلماسی در منطقه وجود دارد».

وی همچنین بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی در زمینه دریانوردی تاکید کرد.

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