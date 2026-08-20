عبدالعاطی:
در هماهنگی با قطر برای کاهش تنش در منطقه هستیم
وزیر خارجه مصر گفت که قاهره و دوحه برای کاهش تنش در منطقه در هماهنگی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر امروز -پنج شنبه- یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر برگزار کرد.
عبدالعاطی در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «هماهنگی روزانهای بین مصر و قطر برای کاهش تنش و تقویت دیپلماسی در منطقه وجود دارد».
وی همچنین بر لزوم پایبندی به قوانین بینالمللی در زمینه دریانوردی تاکید کرد.