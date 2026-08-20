وانگ یی:
کره جنوبی از جانبداری میان پکن و واشنگتن خودداری کند
وزیر خارجه چین، از کره جنوبی خواست تا از جانبداری میان پکن و واشنگتن خودداری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، از کره جنوبی خواست که میان پکن و واشنگتن جانبداری نکند و گفت که ایالات متحده باید سیاست خصمانه خود در قبال کره شمالی را برای کاهش تنشها در شبه جزیره کره کنار بگذارد.
خبرگزاری شینهوا گزارش داد که این اظهارات وانگ امروز -پنج شنبه- در جریان دیدار با «وی سونگ-لاک»، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، بیان شد.
شینهوا به نقل از وانگ نوشت: «راه حل اساسی تنشها در شبه جزیره کره در پرداختن به ریشههای مشکل و ترغیب ایالات متحده به کنار گذاشتن سیاست خصمانه خود در قبال کره شمالی نهفته است».
وزیر خارجه چین که در سفر به کره جنوبی به سر میبرد اظهار داشت: «چین امیدوار است کره جنوبی به استقلال استراتژیک واقعی دست یابد، از رویارویی بلوکی و جانبداری خودداری کند و روابط خود را با قدرتهای بزرگ از جمله چین و ایالات متحده به صورت موازی و بدون تناقض توسعه دهد».