۱۲ کشته در حمله موشکی روسیه به کییف
حمله موشکی روسیه در پایتخت اوکراین، دستکم۱۲ کشته و ۳۳ زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در اوکراین اعلام کردند که حمله موشکی روسیه به کییف پایتخت اوکراین دستکم ۱۲ کشته برجای گذاشت.
سرویس اورژانس اوکراین، اعلام کرد که دستکم ۳۳ نفر نیز در نتیجه این حملات زخمی شدند و هشدار حمله هوایی تا ساعات اولیه صبح امروز -پنج شنبه- فعال بود.
بر اساس گزارش، این حملات ۱۲ نقطه را در مناطق «دارنیتسکی»، «سویاتوشینسکی» و «سولومیانسکی» کییف هدف قرار داد و به ساختمانهای مسکونی، یک مرکز درمانی و یک موسسه آموزشی آسیب رساند.