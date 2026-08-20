دیدار وزرای خارجه پاکستان و سوریه
وزیر امور خارجه پاکستان، در اسلامآباد دیداری با وزیر امور خارجه سوریه، برگزار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در اسلامآباد دیداری با «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، برگزار کرد.
براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف در این دیدار مجددا بر روابط برادرانه و ریشهدار میان پاکستان و سوریه تأکید کردند.
دو طرف راههای توسعه و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای مورد علاقه مشترک را مورد بررسی قرار دادند.