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دیدار وزرای خارجه پاکستان و سوریه

دیدار وزرای خارجه پاکستان و سوریه
کد خبر : 1828234
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وزیر امور خارجه پاکستان، در اسلام‌آباد دیداری با وزیر امور خارجه سوریه، برگزار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد اسحاق دار»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در اسلام‌آباد دیداری با «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، برگزار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف در این دیدار مجددا بر روابط برادرانه و ریشه‌دار میان پاکستان و سوریه تأکید کردند.

دو طرف راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

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