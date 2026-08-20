دیدهبان حقوق بشر:
تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری موجب آوارگی ۱۰۷ روستای فلسطینی شده است
دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت که تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری از ژانویه ۲۰۲۳ منجر به آوارگی کامل یا جزئی ۱۰۷ روستای فلسطینی شده است که تقریباً ۵۹۰۰ فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت که تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری از ژانویه ۲۰۲۳ منجر به آوارگی کامل یا جزئی ۱۰۷ روستای فلسطینی شده است که تقریباً ۵۹۰۰ فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.
این سازمان افزود که این حملات که در ماههای مارس و آوریل تشدید شدهاند، شامل قتل، تیراندازی، تجاوز فیزیکی، خشونت جنسی، آتشسوزی، تخریب اموال و سرقت بودهاند.
این سازمان تأکید کرد که این اقدامات «محیطی اجباری» ایجاد میکند که ساکنان را مجبور به ترک زمینهایشان میکند.
این گزارش مقامات اسرائیلی را به ارائه حمایت مالی، مادی و حقوقی به شهرکنشینان متهم کرد و به تخصیص تقریباً ۵۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۶ میلیون دلار) برای پشتیبانی از پایگاههای شهرکنشینان اشاره کرد که برای خرید پهپاد، دوربینهای دید در شب و خودروهای چهارچرخ محرک استفاده شده است.