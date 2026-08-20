«فاجعه امنیتی» در ارتش اسرائیل؛ پهپادهای چینی اطلاعات نظامی را لو میدهند؟
رسانههای عبری از آشفتگی در استفاده از فناوری چینی در ارتش اسرائیل خبر میدهند؛ فناوریهایی که به گفته منابع امنیتی میتوانند برای رصد نیروها، شناسایی موقعیت یگانها و انتقال اطلاعات حساس مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
به گزارش ایلنا، وبگاه عبری «والا» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ارتش اسرائیل ورود خودروهای چینی به پایگاههای نظامی را ممنوع کرده و برای تجهیزات زمینی و پهپادها نیز فرکانسهای مشخصی تعیین کرده است. بر اساس مقررات جدید، تمامی تجهیزات، تسلیحات، خودروها و سامانههای دیجیتال باید پیش از ورود به چرخه عملیاتی، استانداردهای امنیتی ارتش را رعایت کنند.
با این حال، منابع نظامی میگویند این محدودیتها هنوز نتوانسته استفاده گسترده و بعضاً بدون نظارت کافی از فناوریهای چینی، بهویژه پهپادها، را متوقف کند. یک منبع نظامی وضعیت موجود را «آشفته» توصیف کرده و هشدار داده است که استفاده از این تجهیزات میتواند اطلاعات حساس عملیاتی را در معرض نشت قرار دهد.
بخش قابل توجهی از این پهپادها پس از آغاز جنگ و از طریق کمکها و اهدای تجهیزات وارد یگانهای ارتش اسرائیل شدند. این پهپادها در مأموریتهای شناسایی، نظارت، جمعآوری اطلاعات و حتی عملیات تهاجمی به کار گرفته میشوند و به دلیل اختلاف سطح کمکهای دریافتی میان یگانها، ارتش برای توزیع آنها میان نیروهای زمینی نیز اقدام کرده است.
نگرانی اصلی اسرائیل به قابلیت برخی تجهیزات چینی برای جمعآوری و انتقال اطلاعات و همچنین تعیین موقعیت از راه دور بازمیگردد. برخی پهپادهای چینی حتی از اپلیکیشنهایی استفاده میکنند که میتوانند علاوه بر کنترل پهپاد، نمونههای مشابه فعال در منطقه عملیات را نیز شناسایی کنند؛ قابلیتی که از نگاه فرماندهان اسرائیلی میتواند امکان رصد تحرکات و محل استقرار نیروها را برای دشمن فراهم کند.
یگان ویژه «سایرت متکل» نیز به همین دلیل در استفاده از تجهیزات چینی محتاطانه عمل میکند. با این حال، ارتش اسرائیل همچنان در اجرای مقررات مربوط به فرکانسهای ارتباطی و کنترل تجهیزات با چالش مواجه است.
در نهایت، قیمت پایینتر مهمترین دلیل گرایش یگانها به پهپادهای چینی عنوان شده است؛ چرا که نمونههای اسرائیلی، آمریکایی و اروپایی هزینه بسیار بیشتری دارند. به این ترتیب، ارتش اسرائیل اکنون با یک تناقض امنیتی مواجه است: از یک سو به تجهیزات ارزان و در دسترس چینی نیاز دارد و از سوی دیگر نگران است همین فناوریها به مسیری برای نفوذ اطلاعاتی و افشای تحرکات نظامی تبدیل شوند.