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الجزیره:

قدرت تحریم اقتصادی آمریکا محدودیت‌های خود را دارد

قدرت تحریم اقتصادی آمریکا محدودیت‌های خود را دارد
کد خبر : 1828193
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استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اردن، گفت که نباید میزان نفوذ اقتصادی ایالات متحده را دستکم گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حسن براری»، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اردن، گفت که نباید میزان نفوذ اقتصادی ایالات متحده را دستکم گرفت.

البراری به الجزیره گفت که اهمیت بازار ایالات متحده برای اقتصادهای بزرگ جهانی، کشورهایی مانند چین و هند را در برابر فشار ایالات متحده آسیب‌پذیر می‌کند.

وی گفت: «بازار آمریکا برای اقتصاد چین و هند بسیار مهم است، بنابراین اگر این کشورها با ایالات متحده همکاری نکنند، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند و ایران نمی‌تواند این موضوع را جبران کند.»

با این حال، براری گفت که اگرچه محاصره دریایی واشنگتن «آسیب به اقتصاد ایران وارد می‌کند»، اما قدرت ایالات متحده نیز محدودیت‌هایی دارد.

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