خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر چین در روسیه:

ژاپن با آتش بازی نکند

ژاپن با آتش بازی نکند
کد خبر : 1828172
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر چین در روسیه، به ژاپن در مورد بازی با آتش در مورد مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در روسیه، به ژاپن در مورد بازی با آتش در مورد مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده است.

وی در مقاله‌ای برای خبرگزاری تاس نوشت: «اگر توکیو تصمیم به توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود بگیرد، تعادل استراتژیک در شمال شرقی آسیا کاملاً مختل خواهد شد و هر لحظه ممکن است مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه آغاز شود.»

وی گفت: «اگر نیروهای راست‌گرای ژاپن به بازی با آتش در مورد مسائل مربوط به سیاست هسته‌ای ادامه دهند، ژاپنی‌ها در نهایت بار دیگر خود را در جایگاه متهم تاریخ خواهند یافت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز