ژاپن با آتش بازی نکند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در روسیه، به ژاپن در مورد بازی با آتش در مورد مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده است.

وی در مقاله‌ای برای خبرگزاری تاس نوشت: «اگر توکیو تصمیم به توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود بگیرد، تعادل استراتژیک در شمال شرقی آسیا کاملاً مختل خواهد شد و هر لحظه ممکن است مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه آغاز شود.»

وی گفت: «اگر نیروهای راست‌گرای ژاپن به بازی با آتش در مورد مسائل مربوط به سیاست هسته‌ای ادامه دهند، ژاپنی‌ها در نهایت بار دیگر خود را در جایگاه متهم تاریخ خواهند یافت.»

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