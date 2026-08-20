کاتس: اردوغان ترکیه را وارد «ماجراجوییهای خطرناک» در سوریه میکند
در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه «ابوالظهور» در سوریه و تشدید اختلافات آنکارا و تلآویو بر سر حضور نظامی ترکیه در این کشور، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با حمله لفظی به اردوغان، مدعی شد رئیسجمهور ترکیه کشورش را به سمت «ماجراجوییهای خطرناک» در سوریه سوق میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، در بحبوحه افزایش تنش میان آنکارا و تلآویو، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، را متهم کرد که کشورش را به سمت «ماجراجوییهای خطرناک» در سوریه سوق میدهد.
کاتس مدعی شد اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت این رژیم را تهدید کند. او خطاب به اردوغان نیز گفت بهتر است رئیسجمهور ترکیه به «سخنرانیهای خیالی» خود علیه اسرائیل در پارلمان ادامه دهد.
این اظهارات پس از حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور» در نزدیکی حلب مطرح شده و نشاندهنده تشدید رویارویی سیاسی و امنیتی میان ترکیه و اسرائیل بر سر آینده حضور نظامی در سوریه است.
تلآویو مدعی شده است این حمله با هدف مقابله با احتمال استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه ابوالظهور انجام شده است؛ ادعایی که آنکارا آن را رد کرده و حمله را اقدامی برای توجیه نقض حاکمیت سوریه دانسته است.
پایگاه ابوالظهور در شمالغرب سوریه و حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد و از سال ۲۰۱۳ از چرخه فعالیت بهعنوان یک پایگاه هوایی نظامی خارج شده است. این پایگاه در جریان جنگ سوریه چندین بار میان طرفهای درگیر دستبهدست شده است.
اگرچه این حملات بنا بر گزارشهای محلی تلفاتی نداشته، اما در سطح سیاسی به عاملی تازه برای تشدید اختلافات میان آنکارا و تلآویو تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه هرگونه حضور نظامی ترکیه در سوریه میتواند با منافع و محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی در این کشور تداخل پیدا کند.