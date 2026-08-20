بازداشت یک نظامی آمریکایی به خاطر انتقاد از ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروی هوایی ایالات متحده، سرگرد جیسون واتسون را چند روز پس از مصاحبه‌اش با سی‌ان‌ان که در آن بار دیگر خواستار استیضاح رئیس جمهور این کشور شد و از سیاست‌های او انتقاد کرد، در بازداشت نظامی قرار داد.

سخنگوی نیروی هوایی گفت که واتسون روز سه‌شنبه بر اساس «دلایل احتمالی» مربوط به ادعاهای سوء رفتار مداوم بازداشت شد و تأکید کرد که تحقیقات در حال انجام است و تا عصر چهارشنبه هیچ اتهام رسمی علیه او مطرح نشده است.

وکیل واتسون گفت که موکلش هنگام انجام وظیفه پس از اطلاع به مافوق‌هایش از طریق وکیلش مبنی بر اینکه یونیفرم خود را نخواهد پوشید، دستگیر شد.

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