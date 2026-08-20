به گزارش ایلنا، جک رید، سناتور ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» مدعی شد ایران با استفاده از حملات گسترده پهپادی می‌تواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را با چالش مواجه کند؛ موضوعی که به گفته او، آثار آن در افزایش قیمت سوخت در آمریکا و اختلال در عرضه جهانی نفت قابل مشاهده است.

این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از اظهاراتش به تجربه چند دهه‌ای ایران در مواجهه با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت تهران در این مدت روش‌های مختلفی برای دور زدن و بی‌اثر کردن محدودیت‌های اقتصادی به دست آورده و احتمالاً به استفاده از این روش‌ها ادامه خواهد داد.

رید همچنین هشدار داد تشدید فشارها علیه ایران می‌تواند با واکنش متقابل تهران همراه شود و حملات ایران به اهدافی در منطقه را به دنبال داشته باشد.

او در ادامه از مطرح شدن سناریوی حملات احتمالی ایران در خارج از منطقه، از جمله در اروپا، خبر داد و گفت جمهوری اسلامی به‌آسانی تسلیم فشارها نخواهد شد.

اظهارات این مقام آمریکایی در حالی مطرح شده که واشنگتن همچنان با پیامدهای اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و افزایش قیمت نفت مواجه است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی از نگاه برخی مقام‌های آمریکایی، توان ایران برای اثرگذاری بر امنیت انرژی و تحمیل هزینه اقتصادی به طرف مقابل همچنان یک اهرم مهم در معادلات این درگیری است.

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