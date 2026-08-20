پنتاگون آمار جدید مجروحان آمریکایی در جنگ با ایران را منتشر کرد

بر اساس مجموع داده‌های ثبت‌شده در «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» (DCAS) مربوط به عملیات‌های خارجی و آمار عملیات موسوم به «خشم حماسی»، از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و ۷۵۷ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت جنگ آمریکا ماه گذشته بخش جدیدی با عنوان «عملیات‌های خارجی» در سامانه DCAS ایجاد کرد تا تلفات نظامیان از هفتم ژوئیه به بعد در آن ثبت شود. با این حال، پنتاگون تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل یا شرایط وقوع این تلفات ارائه نکرده است.

تاریخ هفتم ژوئیه همزمان با روزی است که دولت دونالد ترامپ کنگره آمریکا را از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران بر اساس «قانون اختیارات جنگی» مطلع کرد.

انتشار آمار جدید پس از آن صورت می‌گیرد که پنتاگون طی هفته‌های گذشته به دلیل نحوه ثبت و اعلام تلفات جنگ با انتقاد رسانه‌ها و شماری از قانون‌گذاران آمریکایی مواجه شده بود. ماه گذشته، چهار مورد مرگ و ده‌ها مورد مجروحیت از آمار رسمی سامانه DCAS حذف شد و سپس دوباره به آن بازگشت.

وزارت جنگ آمریکا در آن زمان مدعی شد این کاهش ناشی از «اختلالات موقت در داده‌ها» بوده است.

شبکه «سی‌ان‌ان» تصریح کرد پنتاگون در طول جنگ با ایران در اعلام شمار نظامیان زخمی نیز با تأخیر عمل کرده و مقام‌های آمریکایی، ملاحظات امنیتی را دلیل این تأخیر عنوان کرده‌اند.