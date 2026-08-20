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مقام صهیونیست: آمریکا برای ترور در غزه به اسرائیل چراغ سبز داده است

مقام صهیونیست: آمریکا برای ترور در غزه به اسرائیل چراغ سبز داده است
کد خبر : 1828122
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یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی با افشای جزئیات تازه‌ای از سیاست تل‌آویو در غزه، اعلام کرد آمریکا برای اجرای عملیات ترور در این منطقه چراغ سبز نشان داده است.

به گزارش ایلنا، یک مقام امنیتی اسرائیلی در گفت‌وگو با اتحادیه رادیو و تلویزیون این رژیم مدعی شد تل‌آویو برای اجرای عملیات ترور در نوار غزه، «چراغ سبز» آمریکا را دریافت کرده است.

این مقام امنیتی همچنین اعلام کرد ارتش اسرائیل قصد ندارد از آنچه «خط زرد» خوانده می‌شود عقب‌نشینی کند و روند بازسازی غزه نیز تا زمان خلع سلاح جنبش حماس آغاز نخواهد شد.

این اظهارات نشان می‌دهد تل‌آویو، دست‌کم بر اساس ادعای این مقام صهیونیست، درصدد حفظ حضور نظامی و اعمال فشار بر غزه حتی در شرایط پس از توقف درگیری‌هاست. شرط‌گذاری برای آغاز بازسازی غزه نیز عملاً بازسازی این منطقه را به مسئله خلع سلاح حماس گره می‌زند.

از سوی دیگر، ادعای دریافت مجوز آمریکا برای انجام عملیات ترور در غزه، بار دیگر نقش واشنگتن در حمایت از سیاست‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را برجسته می‌کند؛ به‌ویژه آنکه این اظهارات در شرایطی مطرح شده که هرگونه ترتیبات امنیتی برای آینده غزه با اختلافات جدی درباره حضور نظامی اسرائیل و وضعیت سلاح گروه‌های فلسطینی مواجه است.

 

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