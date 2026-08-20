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ترامپ: جزئیات حمله اسرائیل در سوریه را می‌دانم، اما نمی‌گویم

ترامپ: جزئیات حمله اسرائیل در سوریه را می‌دانم، اما نمی‌گویم
کد خبر : 1828121
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رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی قابل‌تأمل درباره حمله اخیر اسرائیل در سوریه اعلام کرد از جزئیات این عملیات اطلاع دارد، اما حاضر نیست درباره آن صحبت کند.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که از جزئیات حمله اخیر اسرائیل در سوریه اطلاع دارد، اما قصد ندارد درباره این موضوع اظهار نظر کند.

همزمان، شبکه ۱۲ به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن معتقد است اطلاعاتی که اسرائیل درباره فرودگاه نظامی «ابوالظهور» سوریه در اختیار داشته، دقیق بوده است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد اسرائیل از دستیابی به توافقی با سوریه برای ایجاد یک اتاق عملیات مشترک با هدف جلوگیری از درگیری و کاهش احتمال درگیری نظامی خودداری کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات اسرائیل در سوریه و احتمال گسترش دامنه تنش‌ها، نگرانی‌هایی را درباره باز شدن جبهه‌های جدید در منطقه ایجاد کرده است. در همین راستا، شبکه ۱۳ اسرائیل پیش‌تر به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده بود که ارتش اسرائیل در شرایط کنونی به هیچ وجه به دنبال جنگی تمام‌عیار با ترکیه نیست، زیرا «به اندازه کافی جبهه درگیری» دارد.

اظهارات اخیر ترامپ در حالی که او از ارائه جزئیات درباره حمله خودداری کرده، نشان می‌دهد واشنگتن از ابعاد عملیات اسرائیل و اطلاعاتی که مبنای این حمله قرار گرفته، مطلع بوده است؛ موضوعی که می‌تواند بر ارزیابی میزان هماهنگی امنیتی میان آمریکا و اسرائیل در تحولات سوریه تأثیرگذار باشد.

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