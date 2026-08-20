ترامپ: «فلجکنندهترین کارزار اقتصادی» علیه ایران را آغاز کردیم
رئیسجمهور آمریکا از آغاز آنچه «فلجکنندهترین کارزار اقتصادی» علیه ایران خواند خبر داد و با لحنی تهدیدآمیز، از اعمال فشارهای اقتصادی بیسابقه و تشدید انزوای تهران سخن گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- پنجشنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر فرصتهای بیشتری نسبت به هر زمان دیگری برای دستیابی به توافق در اختیار داشته، اما از این فرصتها استفاده نکرده است.
او در ادامه نوشت: «امروز آغاز فلجکنندهترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور را اعلام میکنم؛ این اقدام به جنگ و انزوای اقتصادی در ابعادی بیسابقه منجر خواهد شد.»
رئیسجمهور آمریکا سپس با ادعای وارد شدن خسارتهای گسترده به زیرساختهای نظامی و اقتصادی ایران، مدعی شد: «نیروی دریایی آنها از بین رفته، نیروی هواییشان نابود شده، کارخانههای نظامیشان به ویرانه تبدیل شده، ارزش پولشان سقوط کرده و کشورشان به تار مویی بند است.»
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، کشورهای دیگر را نیز هدف تهدید قرار داد و گفت هر کشوری که به نهادهای مالی، شرکتها، فرودگاهها یا دستگاههای دولتی خود اجازه دهد هرگونه «شریان حیاتی» در اختیار ایران قرار دهند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
وی مشخصا قاچاق نفت، سازوکارهای مبادله ارزی، انتقالات نقدی، صرافیها، ثبت و سوابق کشتیها و شرکتهای پوششی را از جمله مسیرهایی دانست که باید متوقف شوند.
ترامپ خطاب به مجموعههایی که به ادعای او همچنان به ایران کمک میکنند، گفت: «خودتان میدانید که چه کسانی هستید.»
تهدید به محاصره اقتصادی ایران
ترامپ برای توصیف ابعاد این کارزار اقتصادی از اصطلاح «Economic D-Day» استفاده کرد؛ تعبیری که به یک عملیات گسترده و تعیینکننده برای وارد کردن ضربهای سنگین به اقتصاد ایران اشاره دارد.
وی از متحدان آمریکا خواست در کنار واشنگتن قرار بگیرند و گفت: «ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا برای منزوی کردن و شکست دادن تهدید ایران در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفته و اقدامات جدید واشنگتن با هدف فلج کردن اقتصاد این کشور و محدود کردن توانایی آن برای آنچه «گسترش تروریسم در سراسر جهان» خواند، انجام خواهد شد.
ترامپ در پایان نیز بار دیگر بر موضع واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران تأکید کرد و گفت: «ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت.»