خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سایه تهدید ترامپ؛ قطر از تلاش عمان برای توافق با ایران درباره تنگه هرمز حمایت کرد

در سایه تهدید ترامپ؛ قطر از تلاش عمان برای توافق با ایران درباره تنگه هرمز حمایت کرد
کد خبر : 1828050
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایطی که ترامپ عمان را به حمله نظامی تهدید کرده، قطر بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک مسقط برای دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز تأکید کرده است؛ رایزنی‌هایی که هدف آن جلوگیری از تشدید تنش‌ها و احیای مذاکرات است.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت دوحه همچنان بر مهار بحران و بازگرداندن طرف‌های درگیر به میز مذاکره تمرکز دارد. به گفته او، تماس‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک میان عمان و ایران همچنان ادامه دارد، هرچند تاکنون تحول جدیدی در این مذاکرات حاصل نشده است.

الانصاری ابراز امیدواری کرد تلاش‌های مسقط و تهران به توافقی منجر شود که زمینه ازسرگیری مذاکرات و جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه را فراهم کند. وی تأکید کرد برقراری آتش‌بس، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت به میز مذاکره، مسیر اصلی برای عبور از بحران است.

این موضع قطر پس از آن مطرح شد که ترامپ عمان را به اقدام نظامی تهدید کرد. رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» هشدار داد: «اگر عمان بر سر راه ما قرار بگیرد، آن را به‌شدت بمباران خواهیم کرد.»

با وجود این تهدید، دوحه همچنان بر مسیر دیپلماسی و حمایت از میانجیگری عمان تأکید دارد. همزمان، رایزنی‌های مسقط و تهران درباره تنگه هرمز ادامه دارد؛ رایزنی‌هایی که در صورت موفقیت می‌تواند زمینه کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و بازگشت طرف‌ها به مذاکرات را فراهم کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز