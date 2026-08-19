به گزارش ایلنا، آپتی علاءالدینوف، فرمانده نیروهای ویژه «احمد» روسیه و معاون اداره اصلی سیاسی-نظامی نیروهای مسلح این کشور، با اشاره به تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، ابراز عقیده کرد اسرائیل در صورت ادامه روند کنونی ممکن است به فروپاشی برسد.

به گزارش خبرگزاری روسی «تاس»، علاءالدینوف گفت جنگ در خاورمیانه همچنان تشدید خواهد شد و اسرائیل تلاش می‌کند دامنه درگیری را تا بالاترین سطح ممکن گسترش دهد و آمریکا و حتی ناتو را نیز وارد این جنگ کند.

این فرمانده روس افزود: «آنها در این زمینه مهارت دارند، اما در نهایت قدرت خود را بیش از حد برآورد خواهند کرد و همین مسئله می‌تواند به نابودی آنها به‌عنوان یک کشور منجر شود.»

اظهارات علاءالدینوف در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری به مناطق خارج از خاورمیانه افزایش یافته است.

در همین راستا، روزنامه «فایننشال تایمز» امروز- چهارشنبه- به نقل از منابع نزدیک به ساختار حاکمیتی ایران مدعی شد تهران در صورت تشدید درگیری از سوی دونالد ترامپ یا عملی شدن تهدیدهای آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران، گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن مواضع و منافع نظامی آمریکا در اروپا بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش ادعایی، نیروهای ایرانی امکان حمله به اهداف آمریکایی در کشورهای جنوب‌شرقی اروپا، از جمله بلغارستان، را بررسی کرده‌اند؛ موضوعی که پس از موافقت صوفیه با استفاده آمریکا از پایگاه هوایی «بیزمر» برای سوخت‌رسانی به هواپیماهای این کشور مورد توجه قرار گرفته است.

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