ترامپ: مذاکرات با ایران ممکن است در مقطعی آغاز شود

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ بار دیگر با ادبیاتی دوگانه درباره ایران سخن گفته است؛ از یک سو از احتمال آغاز مذاکرات در آینده حرف می‌زند و از سوی دیگر همان ادبیات تهدیدآمیز درباره برنامه هسته‌ای ایران و ادعای کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز را تکرار می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنها یک روز پیش، ترامپ گفته بود هیچ مذاکره یا گفت‌وگوی برنامه‌ریزی‌شده‌ای با ایران در جریان نیست. بنابراین، سخنان جدید او درباره اینکه «مذاکرات ممکن است در مقطعی آغاز شود» بیش از آنکه نشانه یک مسیر روشن دیپلماتیک باشد، بیانگر تداوم سیاست مبهم و متناقض واشنگتن در قبال تهران است.

از سوی دیگر، ادعای ترامپ درباره «کنترل کامل» آمریکا بر تنگه هرمز نیز با واقعیت میدانی فاصله دارد. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه به‌شدت کاهش یافته و درباره وضعیت بازگشایی کامل آن همچنان اختلاف جدی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که ایران هرمز را همچنان بسته می‌داند.

در چنین شرایطی، طرح همزمان «مذاکره» و «تهدید» از سوی ترامپ را می‌توان بخشی از تلاش واشنگتن برای حفظ فشار حداکثری بر تهران دانست؛ رویکردی که از یک سو در پی گشودن مسیر دیپلماسی است و از سوی دیگر می‌کوشد با نمایش قدرت نظامی و اقتصادی، هزینه هرگونه امتیاز ندادن ایران را بالا ببرد.

ادعای کنترل هرمز نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ ادعایی که بیش از آنکه نشان‌دهنده یک واقعیت تثبیت‌شده باشد، به نظر می‌رسد بخشی از جنگ روانی و تلاش ترامپ برای ارائه تصویری از دست بالا در مواجهه با ایران است.

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