به گزارش ایلنا، پس از تأیید حمله اسرائیل به پایگاه ابوالظهور در سوریه، رسانه‌های ترکیه با لحنی تند به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را اقدامی تحریک‌آمیز در نزدیکی مرزهای ترکیه توصیف کردند.

رسانه‌های ترکیه با اشاره به اینکه این حمله تنها حدود ۷۰ کیلومتر با مرز این کشور فاصله داشته، هشدار دادند که آنکارا در برابر چنین اقداماتی منفعل نخواهد ماند. برخی رسانه‌ها با لحنی تهدیدآمیز نوشتند: «اسرائیل در فاصله ۷۰ کیلومتری مرز ما حمله کرده است؛ ما از ورود به جنگ هراسی نداریم.»

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل تصریح کرد تأیید رسمی حمله از سوی تل‌آویو موجی از خشم را در رسانه‌های ترکیه به دنبال داشت. روزنامه‌های اصلی این کشور ضمن انتقاد شدید از اسرائیل، این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز علیه ترکیه و منافع امنیتی آن تلقی کردند. در همین چارچوب، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که «مشکل صهیونیست‌ها، ترکیه است».

این واکنش‌ها تنها به تیترهای رسانه‌ای محدود نماند و برخی چهره‌های امنیتی و سیاسی ترکیه نیز مواضعی تند اتخاذ کردند. مِتا یاتر، کارشناس امنیت ملی ترکیه، در یک برنامه تلویزیونی با لحنی صریح خطاب به اسرائیل گفت: «اگر جرأت دارید، بیایید بجنگیم، اسرائیل.»

شدت واکنش رسانه‌های ترکیه در تیترهای روزنامه‌های صبح نیز بازتاب یافت. روزنامه «ترکیه» حمله اسرائیل را «اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک» خواند و روزنامه «تقویم» نیز با انتشار تیتر «مشکل صهیونیست‌ها، ترکیه است»، دامنه تنش میان آنکارا و تل‌آویو را فراتر از تحولات سوریه ترسیم کرد.

در مجموع، این مواضع نشان می‌دهد که حمله اسرائیل به ابوالظهور، صرفا از منظر آنکارا یک تحول مرتبط با سوریه تلقی نشده و به‌دلیل نزدیکی محل حمله به مرزهای ترکیه، به موضوعی حساس در محاسبات امنیتی این کشور تبدیل شده است.

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