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وزیر دفاع پیشین اوکراین خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد

وزیر دفاع پیشین اوکراین خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد
کد خبر : 1828002
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وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. 

«میخائیلو فدوروف»، وزیر دفاع پیشین اوکراین، می‌گوید ، حتی اگر جنگ با روسیه همچنان ادامه داشته باشد، این کشور باید راهی برای برگزاری انتخابات پیدا کند.

وی گفت نباید به روسیه اجازه داد زمان انتخاب دولت از سوی مردم اوکراین را تعیین کند.

فدوروف در پیامی ویدیویی خطاب به مردم اوکراین گفت: «دموکراسی یک تجمل مخصوص دوران صلح نیست. دموکراسی بخشی از همان چیزی است که امروز برای آن می‌جنگیم.»

 

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