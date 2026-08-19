آسوشیتد پرس:
کاخ سفید با تعدادی از توافقهای حاصلشده بین ایران و عمان مخالف است
آسوشیتد پرس گزارش داد که دولت رئیسجمهور ایالات متحده، بر این باور است که مقامات عمان در مذاکرات با ایران درباره کنترل تنگه هرمز امتیازات زیادی دادهاند.
آسوشیتد پرس گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور ایالات متحده، بر این باور است که مقامات عمان در مذاکرات با ایران درباره کنترل تنگه هرمز امتیازات زیادی دادهاند.
براساس این گزارش، ایالات متحده با تعدادی از توافقهای حاصلشده بین ایران و عمان مخالف است.
براساس این گزارش، کاخ سفید بهویژه از توافقی که به کنترل مشترک دو کشور بر ورود و خروج از تنگه هرمز مربوط میشود و همچنین جمعآوری هزینههای ترانزیت از مالکان کشتیها نارضایتی دارد.
این خبرگزاری افزود که کاخ سفید بر این باور است که عمان در مذاکرات خود با ایران موضع کافی قاطعی اتخاذ نکرده است.