«قانون برقع» در پرتغال؛ پوشش صورت در اماکن عمومی ممنوع شد
رئیس جمهور پرتغال قانونی را امضا کرد که پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «آنتونیو خوزه سگورو»، رئیس جمهور پرتغال، قانونی را امضا کرد که پوشش صورت را در اماکن عمومی ممنوع میکند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان هدف قرار دادن نقاب و برقع تلقی میشود.
رئیس جمهور پرتغال عصر روز گذشته -سه شنبه- با بیان اینکه صورت عنصر اصلی هویت و ارتباطات انسانی است، این تصمیم را که جنجال قابل توجهی در سرتاسر این کشور برانگیخته است، توجیه کرد.
پارلمان پرتغال نسخه نهایی این قانون را که در رسانهها با عنوان «قانون برقع» شناخته میشود، ژوئیه گذشته با حمایت دولت ائتلافی راست و راست افراطی تصویب کرد، در حالی که احزاب چپ با آن مخالف بودند.
این قانون پوشیدن هرگونه پوششی را که ویژگیهای صورت را پنهان کند یا مانع شناسایی در فضاهای عمومی شود، ممنوع میکند. همچنین هرگونه اجبار برای پوشاندن صورت بر اساس جنسیت، مذهب، سن یا اصالت را جرم میداند.
متخلفان به استثنای موارد مربوط به سلامت، حرفهای یا هنری، و همچنین اماکن مذهبی، مأموریتهای دیپلماتیک و هواپیماها، با جریمههایی از ۱۵۰ تا ۳ هزار یورو مواجه میشوند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون آزادی زنان در انتخاب پوشش خود را محدود میکند،در شرایطی که رئیس جمهور پرتغال اذعان کرد که این موضوع از حساسیت اجتماعی و فرهنگی زیادی برخوردار است.