خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی اردوغان و تاکایچی در رابطه با مسائل دوجانبه و منطقه‌ای

گفت‌وگوی تلفنی اردوغان و تاکایچی در رابطه با مسائل دوجانبه و منطقه‌ای
کد خبر : 1827956
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر ژاپن درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، و «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، امروز -چهارشنبه- طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

اداره ارتباطات ترکیه در بیانیه اعلام کرد: اردوغان گفت که ترکیه به تلاش‌های خود برای توسعه بیشتر روابط با ژاپن در همه زمینه‌ها، به ویژه صنایع دفاعی، سرمایه‌گذاری و تجارت ادامه خواهد داد».

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که مذاکرات تنها راه حل مناقشه بین ایران و آمریکا است و افزود که ترکیه از تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات پایدار حمایت می‌کند.

اردوغان همچنین بار دیگر مراتب تسلیت خود را به خاطر جان باختن افرادی در زلزله ماه گذشته «کوماموتو» به تاکایچی ابراز کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز