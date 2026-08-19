به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، و «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، امروز -چهارشنبه- طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

اداره ارتباطات ترکیه در بیانیه اعلام کرد: اردوغان گفت که ترکیه به تلاش‌های خود برای توسعه بیشتر روابط با ژاپن در همه زمینه‌ها، به ویژه صنایع دفاعی، سرمایه‌گذاری و تجارت ادامه خواهد داد».

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که مذاکرات تنها راه حل مناقشه بین ایران و آمریکا است و افزود که ترکیه از تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات پایدار حمایت می‌کند.

اردوغان همچنین بار دیگر مراتب تسلیت خود را به خاطر جان باختن افرادی در زلزله ماه گذشته «کوماموتو» به تاکایچی ابراز کرد.

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