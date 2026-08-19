وزیر امور خارجه چین وارد سئول شد
وزیر امور خارجه چین برای مذاکره با مقامات کره جنوبی وارد سئول شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین امروز -چهارشنبه- برای مذاکره با مقامات کره جنوبی وارد سئول شد.
سفر وزیر خارجه چین به سئول پس از آن انجام شده که سئول و واشنگتن در بحبوحه تلاشهای رئیس جمهور آمریکا برای احیای ظاهری دیپلماسی با رهبر کره شمالی، رزمایشهای نظامی مشترک خود را کاهش دادند.
وانگ یی همچنین قرار است اواخر امروز با وزیر امور خارجه کره جنوبی مذاکره کند.
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که انتظار میرود این دو درباره روابط دوجانبه، مسائل شبهجزیره کره و امور منطقهای گفتوگو کنند.