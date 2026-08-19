۴ کشته در حمله پهپادی روسیه به خرسون
مقامات اوکراینی اعلام کردند که در حمله پهپادی روسیه به منطقه «خرسون» در این کشور ۴ نفر کشته شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به «خرسون» 4 کشته بر جای گذاشت.
«اولکساندر پروکودین»، فرماندار منطقهای خرسون اعلام کرد که حمله پهپادی روسیه به یک اتوبوس در شهر خرسون در جنوب اوکراین، صبح امروز، 4 کشته برجای گذاشت.
پروکودین در پیامرسان تلگرام همچنین اعلام کرد که چهار زن دیگر نیز در این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شدهاند.