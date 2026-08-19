به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ در انتقادی نادر از متحد خود، ژاپن تصمیم واشنگتن برای تحریم‌ بر رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین‌المللی و یک وکیل ارشد این نهاد را بسیار نامناسب توصیف کرد.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه «توموکو آکانه»، قاضی ژاپنی و رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، و «عبدولایه سیه»، وکیل سنگالی تیم دادستانی که درخواست صدور حکم بازداشت برای ‌نخست‌وزیر اسرائیل، را مطرح کرده بود، وضع می‌کند.

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ژاپن همواره از دیوان کیفری بین‌المللی، که یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی است، در تلاش‌هایش برای پیگرد و مجازات جدی‌ترین جرایم مورد توجه جامعه بین‌المللی حمایت کرده است.»

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