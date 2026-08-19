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۳۰ شهید و زخمی دیگر در شبانه روز گذشته در غزه

۳۰ شهید و زخمی دیگر در شبانه روز گذشته در غزه
کد خبر : 1827829
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وزارت بهداشت غزه از انتقال ۷ شهید و ۲۳ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۷ شهید و ۲۳ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار و ۲۷۳ نفر در غزه به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۲۳ نفر نیزر زخمی شدند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی ۷۳ هزار و ۴۰۷ نفر به شهادت رسیده و طی همین مدت ۱۷۴ هزار و ۳۳۵ نفر نیز زخمی شدند.

 

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