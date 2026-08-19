محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی سوریه از سوی اتحادیه عرب

به گزارش ایلنا به نقل از الغد، «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور را اقدامی تحریک‌آمیز، توجیه‌ناپذیر و کاملاً غیرقابل قبول خواند.

وی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد هرج‌ومرج و گسترش دامنه درگیری‌ها و رویارویی‌ها چه در سوریه و چه در لبنان متهم کرد.

وی افزود: «این تحرکات در راستای خدمت به اهداف داخلی نخست‌وزیر اسرائیل انجام می‌شود که به دنبال کسب دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی به قیمت برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.»

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