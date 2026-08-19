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محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی سوریه از سوی اتحادیه عرب

محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی سوریه از سوی اتحادیه عرب
کد خبر : 1827779
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دبیرکل اتحادیه عرب، حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب سوریه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از الغد، «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور را اقدامی تحریک‌آمیز، توجیه‌ناپذیر و کاملاً غیرقابل قبول خواند.

وی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد هرج‌ومرج و گسترش دامنه درگیری‌ها و رویارویی‌ها چه در سوریه و چه در لبنان متهم کرد.

وی افزود: «این تحرکات در راستای خدمت به اهداف داخلی نخست‌وزیر اسرائیل انجام می‌شود که به دنبال کسب دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی به قیمت برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.»

 

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