محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی سوریه از سوی اتحادیه عرب
دبیرکل اتحادیه عرب، حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب سوریه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الغد، «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور را اقدامی تحریکآمیز، توجیهناپذیر و کاملاً غیرقابل قبول خواند.
وی اسرائیل را به تلاش برای ایجاد هرجومرج و گسترش دامنه درگیریها و رویاروییها چه در سوریه و چه در لبنان متهم کرد.
وی افزود: «این تحرکات در راستای خدمت به اهداف داخلی نخستوزیر اسرائیل انجام میشود که به دنبال کسب دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی به قیمت برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.»