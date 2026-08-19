به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارک کارنی»، نخست وزیر کانادا، روزگذشته -سه‌شنبه- تلفنی با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

این تماس با هدف دست‌یابی به توافق برای جلوگیری از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای کانادایی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار کانادا انجام شد.

به گزارش دفتر نخست وزیر کانادا، دو طرف در رابطه با مذاکرات جاری تعرفه‌ای میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

کارنی و ترامپ روز دوشنبه نیز پس از مذاکرات نمایندگانشان که بدون دستیابی به توافق انجام شد، با یکدیگر گفت‌وگو کرده بودند.

مذاکرات هفته‌هاست که ادامه دارد.

سی‌بی‌سی نیوز به نقل از یک منبع گزارش داد که یکی از نکات مورد اختلاف این است که کدام تعرفه‌ها بر خودروهای کانادایی که به مقصد ایالات متحده صادر می‌شوند، اعمال خواهد شد.

ترامپ در ۲۰ جولای با استناد به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه‌های مصوب ۱۹۳۰، ۵۰ درصد عوارض بر برخی کالاهای گانادایی وضع کرد که از ۱۹ آگوست اجرایی می‌شود.

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