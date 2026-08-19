روزنامهنگار آمریکایی:
واشنگتن در حال از دست دادن احترام و حمایت متحدان خاورمیانهای است
روزنامهنگار آمریکایی گفت که واشنگتن در حال از دست دادن احترام و حمایت متحدانه دیرینه خود در خاورمیانه است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سیمور هرش»، روزنامهنگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، گفت که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، خود را درگیر یک درگیری نظامی شدید با ایران یافته که باعث شده واشنگتن احترام متحدان خود در خاورمیانه را از دست بدهد.
هرش نوشت: «دولت ترامپ در حال از دست دادن حمایت و احترام بسیاری از متحدان منطقهای دیرینه خود در خاورمیانه است که از توانایی ایران در هدف قرار دادن دقیق آنها با موشک و پهپاد آسیب دیدهاند».
وی خاطرنشان کرد که ترامپ درگیر درگیریای شده که پیچیدهتر از آنچه پیشبینی میکرد، است.
روزنامهنگار آمریکایی تاکید کرد که رهبری ایران علیرغم نیاز به داراییهای مسدود شده خود، همچنان مقاوم است.
به گزارش سیانان، هرش هشدار داد که واشنگتن ممکن است در کوتاه مدت تنگه هرمز را از دست بدهد و این امر احتمال کاهش قیمت بنزین را کاهش میدهد و شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای را تضعیف میکند، به ویژه پس از آنکه ترامپ اعلام کرد که کشورش با ایران مذاکره نمیکند و قصد انجام این کار را ندارد و دستورالعملهایی برای قطع ارتباط با تهران صادر کرده است.