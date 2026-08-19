آتشسوزی یک هتل در کلکته ۹ کشته بر جای گذاشت
دستکم ۹ نفر در اثر وقوع آتشسوزی در هتلی در هند جان باختند.
به گزارش ایلنا ب نقل از رویترز، پلیس محلی کلکلته هند اعلام کرد که دستکم ۹ نفر، از جمله یک کودک، در آتشسوزی امروز -چهارشنبه- در هتلی در شهر کلکته در شرق هند جان باختند.
یک افسر ارشد پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که آتشسوزی حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد به وقت محلی در طبقه دوم ساختمان هتل رخ داد و ظرف یک ساعت مهار شد.
این افسر ضمن اعلام اینکه حدود ۳۰ نفر به سلامت تخلیه شدند، گفت که این حادثه ممکن است ناشی از اتصال برق بوده باشد.
وی افزود که علت دقیق آتشسوزی هنوز مشخص نشده است.
رسانههای محلی نیز گزارش دادند که دستکم ۶ نفر مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان هستند.